Con herramientas improvisadas, baldes de agua y ramas, habitantes de la zona del bajo Sicué del municipio de San Pablo, intentan controlar un voraz incendio que inició desde hace más de cinco días y que amenaza con seguir arrasando con la flora, fauna e incluso casas que hay en el entorno.

“Los campesinos tuvieron que ver con impotencia como las llamas se llevan sus crías de gallinas ponedoras, cultivos y sin poder hacer mucho, el fuego no ha parado y amenazan con seguir avanzando”, dijo un líder de la zona afectada.

Integrantes de la defensa Civil, aseguran que deben trabajar ‘con las uñas’ porque no cuentan con las herramientas necesarias para mitigar las grandes llamas, “hay ciertos lugares en donde el incendio completa diez, doce días, como defensa civil hacemos lo que podemos y está en nuestra manos porque no tenemos herramientas, y hay sectores donde uno tiene que meterse a pie; es muy difícil la situación; hemos tenido dificultades porque hay lugares donde no se consigue ni una gota de agua”, dijo Carmelina Gutiérrez Salinas, voluntaria de la Defensa Civil del municipio de San Pablo.

La emergencia ha ocasionado no solo que se quemen cultivos completos, flora y fauna, sino que también ya ha dejado afectaciones a viviendas en la zona, “ya se han quemado cultivos de cacao, vegetación; hay casas en riesgo y ya hubo una vivienda que se quemó y las llamas también alcanzaron un aserrío”, dijo la voluntaria.

La situación se hace más grave, puesto que en el municipio no hay cuerpo de bomberos que atienda este tipo de emergencias, “acá no hay cuerpo de bomberos, ni maquina con que atender esa emergencia y eso también dificulta la atención de estos casos”, dijo

Pese a que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Cantagallo ha apoyado labores de atención, el jefe de dicha entidad, asegura que ha sido imposible apoyar las labores en la zona del bajo Sicué, “este es el punto entre límites de Simitì y San pablo, pero a nosotros nos queda muy retirado de Cantagallo hasta allá y una sola maquinaria no da basto y es bastante complicado porque ninguno de los municipios tienen conformado bomberos ni maquinas; tenemos que ese incendio no se ha podido controlar”, dijo Ulises Fernández, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cantagallo.

Otros puntos afectados

Otro de los puntos álgidos en donde se trata de apagar las llamas, es en el barrio Guarigua, en donde pese a la intervención del grupo de Bomberos, sigue latente un incendio forestal.

“Son varios puntos, no solo en las zonas extractoras de aceite, sino incendios estructurales hay una comunidad en riesgo que es en el barrio Guarigua, donde hemos logrado apoyar más de cinco incendios en los últimos días”, dijo el funcionario.

El fuerte verano que se vive en esta zona del sur de Bolívar y malas prácticas por parte de ciudadanos, especialmente en zonas palmeras tienen a esta localidad entre las llamas. Según el Cuerpo de Bomberos del municipio de Cantagallo, se completan ocho días sin descansar, atendiendo emergencias de gran magnitud.

“Tenemos una temporada de sequía, hay gran cantidad de hectáreas de palma de aceite y la irresponsabilidad de algunas personas ha ocasionado esto; sabemos el número exacto de tierras afectadas, pero es una gran cantidad; nosotros llevamos ocho días ininterrumpidos, todos los días tenemos reportes y atención”, dijo el comandante de Bomberos de Cantagallo.

La comunidad ha hecho un fuerte llamado a la alcaldía local, para que de manera urgente adelante las acciones para conformar el Grupo de Bomberos de la localidad y de esta manera se cuente con personal que ayude a atender las emergencias, “es inaudito que San Pablo no tenga un cuerpo de bomberos para estos casos, la comunidad es la que esta afectado porque ante cualquier emergencia no hay como atender, nos toca a nosotros mismos”, dijo un habitante del poblado.

Frente a la situación la directora de Riesgos del municipio, dijo no estar autorizada para hablar y el alcalde Omar Bohórquez, no respondió a los llamados.