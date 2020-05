Más de 1.000 solicitudes de reactivación ya fueron revisadas

El secretario de Gobierno de Barrancabermeja, Leonardo Gómez Acevedo, se comprometió con los empresarios de la ciudad y dijo que antes del 1° de junio estarán activas todas las solicitudes que se han radicado para la reactivación económica.

Según dijo el funcionario, son cerca de 2.000 los planes de trabajo que se han recibido, por lo cual ha sido una tarea ardua, sin embargo, ya se le ha dado trámite a la mitad de ellos.

“Tenemos un único propósito y es darle pronta activación a las solicitudes que los empresarios nos han radicado para reactivarse laboralmente. No ha sido una tarea fácil, pero es claro que tenemos un avance que garantiza que las cosas se vayan haciendo de manera responsable y, sobre todo, garantizando la salud frente a la evaluación y verificación de los protocolos de bioseguridad que se exigen para la activación laboral.

Ha sido importante reconocer y saber que la economía del Distrito va a seguir siendo activada, pero no por ello tenemos que correr a hacerlo. Debe ser una reactivación progresiva y para ello conformamos un equipo de profesionales que valoran y verifican los protocolos”, aseguró el secretario Gómez Acevedo.

Cabe señalar que una vez se analicen todas las solicitudes pendientes, alrededor de 25.000 barranqueños volverán a la vida laboral.

“Hay un compromiso muy serio de los empresarios y quiero resaltarlo. Se han presentado unos protocolos que realmente se compadecen con la realidad de la salvaguarda de la salud”.

“De igual forma, la verificación será de manera permanente. No se está cobrando ningún dinero por este trabajo y esperamos que no accedan a personas inescrupulosas que venden falsas influencias para reactivación pronta. No caigamos en eso, al contrario, les pedimos paciencia”, agregó el secretario de Gobierno.