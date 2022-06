La temporada de lluvias ha sido inclemente para los habitantes del área rural del municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño, quienes hoy sufren tras perder enseres y cultivos por las inundaciones que se han registrado a causa de la presente ola invernal.

Santiago Duque, campesino y líder de la vereda San Luis Beltrán, asegura que ante la inesperada fuerza de las aguas del río Magdalena, debieron sacar sus cultivos de yuca antes de tiempo, “el río ha estado bastante crecido y tuvimos que sacar la yuca porque si no se sacaba se perdía toda, no estaba a tiempo pero nos tocó sacarla y se perdió mucha, el plátano está afectado, el maíz también, es decir quedamos sin nada porque perdimos los cultivos, estamos devastados totalmente. Los platanales, la yuca están llenos de agua que subió de manera impresionante”, dijo.

Además el líder reporta que en la zona hay una familia afectada porque el río se llevó su vivienda, “acá hay una familia que perdió su casa, los enseres, todo se perdió y el agua se la llevó y se quedaron de brazo cruzado”, relató.

Pese a la situación, aseguran que no han recibido las ayudas necesarias por parte de la alcaldía municipal, “ellos dicen que repartieron ayudas, mandaron mercados y fueron mal distribuidos por eso estamos alzando la voz de protesta, porque nosotros como campesinos estamos muy afectados y las ayudas fueron mal distribuidas, es indignante que lleguen ayudas y los recursos no sean bien administrados y se lo dieron a la gente que no era”, dijo.

Los campesinos, además de ayudas humanitarias provisionales, piden a la administración municipal apoyo para poder cultivar sus tierras cuando pasen las inundaciones , “la idea no es abandonar el campo, sino que la gente siga produciendo los alimentos, por eso hemos hecho propuestas que permitan volver a trabajar; la idea no es decirle a la gente devuélvase cuando uno sabe que cuando pase el invierno, esto queda hecho un desierto y puro barro, por eso planteamos la creación de un proyecto de un banco de semillas para las familias que viven a orillas del río, donde la alcaldía pueda tener un predio con semillas de lo que cultivan; plátanos, maíz, ahuyama y todo lo que da el sustento a estas familias”, dio Aminta Gallardo, líder de Sardinata Baja.

Entrega de ayudas

Rafael Fonseca, Secretario de Planeación y jefe del Comité de Gestión de Riesgos del municipio de Yondó informó que la semana pasada inició la entrega de 23 toneladas de ayudas humanitarias a 778 personas que resultaron afectadas por las inundaciones en 28 veredas del municipio.

“Estamos prestando las ayudas, hemos podido gestionar ante la Gobernación y el Departamento de Gestión de Riesgos para ayudar a los paisanos que están sufriendo por las inundaciones en el municipio. Esta gestión es de 788 mercados que estamos entregando con la ayuda de Bomberos”, dijo el funcionario.

Frente la queja de ciudadanos que dicen que las ayudas están siendo mal distribuidas, el Secretario dijo que éstas fueron entregadas a personas que previamente habían sido identificadas en las veredas por los presidentes de Junta de Acción Comunal, “éstas ayudas se entregaron a personas que estaban en los listados que nos pasaron los presidentes de Juntas de Acción comunal, son listados que están llegando a nombre propio”, explicó.

El funcionario informó que se están haciendo nuevas gestiones para lograr más ayudas que serán entregadas a quienes aún no han recibido el apoyo, “invitamos a los presidentes para que nos envíen los listados de las personas que no alcanzaron a recibir ayudas en esta entrega y vincularlos a próximas entrega que vamos a realizar; nosotros hacemos la gestión necesaria para que todas las personas afectadas tengan ayuda y podamos aliviar todas estas dificultades que están viviendo por las inundaciones”, puntualizó.