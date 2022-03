Más de ocho años de impunidad en presunto feminicidio

Raquel y Elizabeth Conde cargan en su rostro el dolor y la impotencia que durante más de ocho años les ha generado la impunidad en el asesinato de su hermana Martha.

El pasado 23 de marzo, luego de un año de espera, ingresaron a una audiencia virtual en la que darían sus testimonios en el marco de la investigación por la muerte violenta de su hermana. Lo que para ellas era retomar la esperanza de justicia, en minutos se convirtió en impotencia, porque de manera sorpresiva la diligencia fue aplazada.

“Esperamos un año para esta audiencia, nos conectamos y, sorpresa, que media hora después llegó el fiscal y la juez no se presentó porque la señora tenía un juicio oral, según lo que manifestó su asistente”, narró, notoriamente alterada Raquel Conde, hermana de la víctima.

La situación, según cuenta, año tras año se repite sin que haya un avance que permita condenar al autor del crimen.

“Esto no es nuevo y casi siempre es lo mismo. Cuando no hay otra audiencia que se interpone con la de mi hermana, el abogado defensor no se presenta, pero siempre hay algo que se interpone”, dijo.

Han sido años tortuosos, cuentan, en que no solo han tenido que aprender a sobrellevar el dolor de la ausencia de su ser querido; también han debido enfrentar a un sistema de justicia “que no funciona para las víctimas”.

“Nosotros queremos que ya nos presten atención. Martha tiene casi nueve años de haber muerto ¿Cuánto tiempo más va a pasar y cuántas mujeres más tienen que morir y la Fiscalía no va hacer nada?”, dijo la mujer.

Por su parte, Elizabeth, la hermana mayor, asegura que como familia perdieron la fe en la justicia. “Es muy triste pero falta mucha seriedad y en vista de esto, vamos a demandar ante el Consejo Superior de la Judicatura pero alguien nos tiene que escuchar porque no vamos a dejar que la muerte de Martha quede impune”, expresó.

Ocho años en la memoria

El cuerpo sin vida de Martha Cecilia Conde fue hallado en la mañana del 4 de octubre de 2013 dentro de un vehículo sobre la entrada de la Meseta San Rafael.

Al siguiente día del crimen, Hugo Hernán Blandón, pareja sentimental de Martha señaló que habían sido interceptados por sujetos en el sector de ‘Obras Públicas’, quienes les hicieron el paseo millonario y, según él, le quitaron la vida a Conde. El relato del hombre fue descartado ya que cámaras de seguridad no registraron el recorrido señalado.

El cuerpo de Martha presentaba heridas de arma blanca, además se determinó que sufrió asfixia mecánica.

El esposo de la víctima se convirtió en el principal sospechoso y las autoridades emitieron una orden de captura en su contra por homicidio agravado. El hombre huyó y hasta hoy se desconoce su paradero.

“No sabemos nada de este tipo (...) pero sé que fue quien la mató”, dijo Raquel Conde.

Las hermanas Conde, en medio del dolor que está intacto, siguen elevando su voz para que haya justicia.