Niños de escuela de Puerto Wilches siguen sin clases por falta de docente

Padres de familia de niños de grado preescolar de la escuela San Luis Gonzaga de Puerto Wilches sacaron los uniformes de sus hijos, que guardan desde hace meses en el ropero; también sus maletines y cuadernos, para colgarlos en el portón principal de la institución educativa para protestar. El motivo es que los niños llevan casi tres meses sin recibir clases por falta de docente.

“Esto es inaudito, son tres meses que nuestros hijos no reciben clases, son niños de grado cero que apenas empiezan su ciclo escolar, venimos de dos años de pandemia y ahora venimos acá y no hay profesor”, dijo Diandra Pernet, madre de familia.

Según los padres de familia, todo empezó a finales del mes de marzo, cuando se dio la renuncia de la docente que había sido asignada para dictar clases a los 25 niños del área de preescolar, “Ella salió pensionada y los niños quedaron sin docente, pero ya vamos a cumplir tres meses y los niños de grado cero siguen sin maestros; se ha pasado tutela, derechos de petición y hasta ahora no vemos la gestión, por eso iniciamos este cese de actividad; estamos exigiendo la asignación de la docente para que nuestros hijos vuelvan a clase”, dijo Leydi Sánchez, representante de padres.

El temor de los tutores de los menores de edad es que los pequeños tengan que repetir el año, porque van a cumplir tres meses sin recibir clases, “los niños no tienen notas hasta este momento, van a pasar a primero si es que pasan, no saben nada, van atrasados porque no tienen notas, van a salir y entran de vacaciones y nosotros vamos a decirle a nuestros hijos que tienen que seguir de vacaciones porque no tienen docente”, dijo Diandra Pernet.

Por su parte, Enrique Malangón, rector de la Institución, aseguró que pese a las gestiones que ha hecho ante la Secretaría de Educación de Santander, no se ha asignado el reemplazo de la docente.

“Desde que la maestra presentó la carta de renuncia hemos estado asistiendo a la Gobernación para buscar el reemplazo y no ha sido posible, son niños de grado cero que se han quedado sin el servicio y los padres de familia están bastante molestos. Se ha convertido en una situación maratónica del nombramiento de un docente por parte de la Secretaría de educación departamental, ya que el Ministerio no les tiene habilitada la plataforma para suplir una vacancia definitiva por el sistema maestro”, explicó.

El rector hizo el llamado a la Secretaría de Educación de Santander para que agilice el trámite y permita que los niños, puedan retornar al colegio y desarrollar con normalidad su proceso académico.