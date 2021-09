Obras de la Gobernación en El Puerto se entregarían este año

De todas las inversiones que actualmente ejecuta la Gobernación de Santander en Barrancabermeja, dos han generado especial expectativa dentro de la comunidad porteña.

Se trata del Parque del Agua y del Parque Interactivo Centro Oriente (antigua Megaludoteca), que aún están en ejecución luego de múltiples contratiempos.

Parque del Agua

El próximo mes de noviembre se cumplirán seis años desde que se inició la obra, que incluye la construcción de piscina de olas y otras atracciones en un predio aledaño al Parque Recreacional de Inderba.

“Nosotros hemos venido haciendo acompañamiento, si bien es cierto esas obras sufrieron traumatismos en el pasado, ya estamos a punto de entregar el Parque del Agua a pesar que el contratista tuvo muchas dificultades económicas, siempre le hemos hecho acompañamiento para que haya cortes de cuentas, se les pueda pagar y no vaya a generar traumatismos para los trabajadores. Hemos venido haciendo mesas técnicas y la Secretaría de Infraestructura ha estado muy pendiente”, indicó el mandatario departamental.

Cabe recordar que el contrato para este proyecto se firmó en agosto de 2015, por una suma superior a los $12 mil millones. Siete meses después, en marzo de 2016, fue suspendida por falta de recursos debido a inconvenientes con los diseños y mayores cantidades de obra.

A raíz de eso, la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander aprobaron una adición por $3.500 millones, para que la firma contratista retomara labores, luego de casi $16 mil millones invertidos.

Megaludoteca

Este proyecto, que ahora recibe el nombre de Parque Interactivo Centro Oriente, tuvo firma de contrato el 17 de diciembre de 2019, pero solo hasta principios de este año inició obras luego de haber superado inconvenientes con las licencias de construcción y aprovechamiento forestal.

Recientemente, el contratista recibió un adicional en el plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que la nueva fecha de entrega sería el 28 de diciembre de 2021. El avance es del 33%.

Sobre esta obra, el gobernador Mauricio Aguilar dijo que “le hemos pedido a la interventoría acompañamiento y seguimiento. Desde luego, si hay atrasos al contratista no se le pagará. Si no hay avance no recibe pago. Aquí hay que dar tranquilidad que los recursos no se destinan si el contratista no cumple. Por eso es importante el trabajo de la interventoría y de las veedurías”.

También destacó que “estamos saldando esas deudas sociales y construyendo sobre lo construido. Estas obras no pueden quedar inconclusas”.