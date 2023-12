$!Otro quemado con pólvora en Barrancabermeja, ya van cinco este diciembre

Alerta en la red hospitalaria

La celebración de Navidad, además de este caso de quemado con pólvora, también generó un aumento en las atenciones en las distintas IPS del Distrito.

Durante la noche y la madrugada del 25 de diciembre, las clínicas y hospitales estuvieron al borde del colapso por la cantidad de personas que ingresaron al área de urgencias, incluso algunos usuarios, reportaron que se les negó el servicio.

“Fui con mi hija, que tuvo una reacción alérgica, recorrí dos clínicas y estaban llenas, me dijeron que no podían atenderme porque estaban atendiendo solo casos muy graves ante la cantidad de personas que permanecían ene área de urgencias. En ultimas me tocó buscar atención particular; y así como a mí le dijeron a un señor que llevaba a su hijo con una herida abierta en la cabeza”, denunció una usuaria.

Ante esto, el secretario de Salud dijo que, si bien hubo un aumento en las atenciones de urgencias, aun no hay reportes de sobreocupación en las clínicas.

“Sí hemos visto que se han venido aumentando las consultas a causa de que se queman, a raíz de los accidentes, y además de eso estamos pasando por una temporada de calor y de vez en cuando lluevo eso está levantando unos virus que nos están generando algunas infecciones respiratorias, sin embargo es importante recordar a la comunidad que hay que aprender a usar de los servicios de urgencias”, destacó.

Y agregó que, durante el mes de diciembre, la secretaria local de Salud ha generado dos alertas amarillas, con las cuales se insta a las IPS a que estén atentos y preparados para afrontar posibles atenciones masivas en la red hospitalaria.