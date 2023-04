Pedirán Ejército para afrontar ola de violencia en Barrancabermeja

La situación de violencia en Barrancabermeja se recrudece cada día más. Los 42 homicidios registrados en 101 días del año 2023 y el más reciente hecho en el que una caja con explosivos y panfletos alusivos al Eln fue dejada cerca al Parque Camilo Torres, cerca de las oficinas de Credhos y la Personería, han encendido aún más las alarmas por parte de organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos y las autoridades locales.

En el más reciente Consejo de Seguridad, realizado en la noche del pasado lunes, se dio a conocer una iniciativa que el Gobierno distrital impulsaría para pedir al Gobierno nacional, que se permita la asistencia militar. Esto permitiría que militares, entrenados para actuar en contextos urbanos, apoyen el trabajo de la Policía nacional en el Distrito, teniendo en cuenta la grave crisis de violencia y ante el déficit de uniformados.

“Hay una intención de solicitar al Gobierno nacional la activación completa del Ejército en Barrancabermeja a nivel urbano; ya estamos revisando los últimos elementos que hacen parte de esa solicitud formal que vamos a hacer”, dijo el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.

La petición será socializada durante el día de hoy con las autoridades locales y posteriormente se presentaría de manera formal al Gobierno nacional, “quiero escuchar en esta socialización a nuestros organismos de seguridad y una vez eso pase, procedemos a hacer una visita al ministro de Defensa y al del Interior para pedir el apoyo del Ejército en los barrios del Distrito y que estén de manera constante en las diferentes zonas de Barrancabermeja”, añadió el mandatario.

Explicó que “tenemos una alerta máxima porque parte de la Policía Unipol que teníamos se la han ido llevando y la están desplazando para apoyar situaciones de orden público en otras partes del país, pero intentamos hacer y trabajar con lo que tenemos”.

El alcalde informó que también se solicitará una protección colectiva para Credhos, ONG de derechos Humanos que tiene la sede justo en frente en donde fue dejado el explosivo el pasado lunes. Así mismo reiteró su llamado al Gobierno nacional para que reorganice la forma en que se está afrontando el orden público en el Magdalena Medio. “He pedido al menos 140 policías más, porque con lo que tenemos no nos alcanza”, enfatizó.

Las críticas de Credhos

Iván Madero, presidente de Credhos, hizo fuertes críticas a la forma en que según ellos, el Gobierno local vienen minimizando lo que actualmente ocurre en el Puerto Petrolero.

“Lo que uno ve son limitantes operacionales, pero también funcionales de las autoridades, hay una manifestación de limitaciones de elementos para adelantar las labores; que a la Armada le hacen falta motores, que el Ejército no tiene injerencia en el casco urbano, que hacen falta policías, pero además dicen que no hay recursos. Esto es desalentador porque, entonces, quién responde por Barrancabermeja”, cuestionó el defensor de Derechos Humanos.

Agregó que es necesario que se reconozca que la ciudad hoy afronta situaciones de violencia en el marco de un conflicto armado: “Barrancabermeja vive un caos; vivimos bajo un control de los actores armados y hay una gran falencia que es la minimización del problema; ellos hacen un análisis de que hay una disputa de bandas criminales y grupo emergentes alrededor del microtráfico; no hay una lectura que enmarque lo que está pasando alrededor del conflicto armado; si siguen haciendo ese análisis, difícilmente nos van a tener en cuenta dentro del mapa de diálogos donde se va a implementar más la paz total”, dijo Madero Vergel.

Señaló que no es suficiente el incremento de pie de fuerza si no hay investigaciones que logren determinar quiénes están ordenando las muertes en Barrancabermeja y manejando las economías ilegales alrededor del microtráfico, “si no hay disposición real de las autoridades, van a pedir al Ejército que intervenga, pero es necesario analizar eso con el Gobierno nacional”, concluyó.