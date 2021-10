Personería reporta quejas de usuarios de Vanti, en Barrancabermeja

Todos los días a la entrada de la sede de Vanti en Barrancabermeja hay usuarios inconformes por el servicio al cliente de la entidad o por la facturación.

“Yo tengo 80 años y me mandan a sacar una cita por Internet. Yo ni sé qué es eso, aquí llevo varias horas parado a ver si me atienden”, comentó un usuario.

Otros más debían sacar una copia de la factura para poder pagar el servicio público de gas domiciliario, pero el único que los atendió fue el vigilante de la entidad.

“Yo voy para una hora aquí esperando una copia de la factura porque se me perdió y no me han atendido porque no tengo cita, qué les cuesta darme la copia para poder pagar el servicio”, comentó otro usuario.

Estos y otros casos motivaron a la Personería de Barrancabermeja a realizar una visita de inspección a la sede de Vanti en Barrancabermeja, según confirmó la titular de esa entidad, Gina Marcela Romo.

“Lamentablemente, no encontramos ningún funcionario que atendiera las quejas tanto de los usuarios como de la Personería. No pudimos entrevistarnos con un funcionario administrativo que pudiera atender nuestra visita”, dijo la Personera.

Entre las más frecuentes está que Vanti estaría cobrando reconexión, cuya tarifa alcanza casi los $50.000, sin que se haya suspendido el servicio. “Son familias muy humildes que no entienden por qué tienen que pagar algo sin que se haya producido la suspensión”, dijo Romo.

Además, los usuarios han acudido al Ministerio Público para denunciar que en la factura les incluyen el cobro de más de $8.000 mensuales por un seguro llamado Vanti Amigo, sin que tengan pleno conocimiento de haber aceptado.

“También, hay reportes de una diferencia considerable entre el valor que aparece en la factura y lo que debe pagar el usuario, al llegar al punto de pago. Nos encontramos con casos preocupantes, a una persona le facturaron $21.000 y cuando iba a pagar la cifra era de $80.000”, acotó.

Al respecto, la Personería de Barrancabermeja elevó la queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la entidad que tiene en sus manos un proceso sancionatorio, si hubiera lugar.