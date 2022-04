Pescado está ‘brotando por montón’ del Magdalena en Barrancabermeja

Las lluvias de los últimos días ha hecho que el pescado “brote” del Magdalena y que hoy se consiga en variedades de precios y tamaños en el sector del muelle y la rampa de Barrancabermerja, por eso vendedores se preparan desde ya para comercializar el alimento predilecto de los barranqueños en Semana Santa.

“Si hay cantidad, el bocachico baja de precio; como ha llovido el río tiene buen caudal y de las ciénagas salieron y en este momento hay buen pescado”, dijo Ulfran Zambrano, presidente de la Asociación de Vendedores de Pescado del sector La Rampa.

Desde $1.000 se puede acceder a este alimento tradicional, que se consume en mayor cantidad durante la semana santa, por lo que vendedores recomiendan que se compre con antelación.

“Hay bocachico, cómodo y si esta Semana que viene el río empieza a mermar duro y baja, ya toca traer pescado de estanque o de Magangué, del banco y ese es el que se encarece, entonces desde ahora la invitación es que se aprovisionen para la semana santa y después no estén diciendo que se encareció o que el comerciante está aumentando el precio”, dijo.

Comerciantes aseguran que en estos momentos hay buen pescado para atender la demanda de los consumidores, “ya estamos listos los arregladores para semana santa, que es cuando la gente viene mucho a comprar y está barato porque el que no viene a comprar ahora es porque no quiere o no le gusta el pescado, porque hay bocahcico, bagre, blanquillo, doncella de todo y de varios precios”, dijo Marlene Ríos Laguna, vendedora del sector del Muelle.

Por su parte, autoridades recomendaron tener precaución al momento de comprar este alimento y anunciaron controles para garantizar que los productos se vendan en estado óptimo.