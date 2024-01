$!Pescadores alertan por factores de riesgos en corredores del Manatí Antillano

¿Por qué no arrancan las obras de protección de El Muelle, en Barrancabermeja?

Aún no arrancan en firme las obras de protección de El Muelle, en Barrancabermeja

Estas situaciones, generan, según Fedepesan que lo animales no tenga acceso a comida o que encuentra lugares óptimos donde aparearse o refugiarse, “hay partes donde mantenían manatíes y se han tenido que desplazar porque hay no profundidad y se van desplazando a buscar rincones donde pueden aparearse y encontrar alimento, hay lugares donde no hay pasto, comida o hay contaminación”, relató Wilson Díaz Gómez, pescador artesanal.

Las denuncias que han hecho pescadores sobre las condiciones de la ciénaga san silvestre y el caño que lleva el mismo nombre, son reiterativas, y pasan, según Fedepesan, sin que haya acciones reales para atender esta situación, por parte de las autoridades ambientales.

“Esos hallazgos son repetitivos y no vemos avance ni acompañamiento por parte de la Corporación autónoma ni de las diferentes entidades, nadie se apersona de esta Por eso estamos culminando detalles para presenta un acción popular para exigir la protección de los cuerpos de agua”, expresó.