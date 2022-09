Piden reactivar las escuelas artísticas en Barrancabermeja

Pese a que las escuelas de formación artística y cultural de Barrancabermeja fueron institucionalizadas mediante el proyecto de acuerdo 021 de 2018, en el que quedó establecido que se debe “garantizar la formación en artes, durante un periodo no inferior a ocho meses del año”; en lo corrido del 2022, según formadores, solo han funcionado cuatro meses y en la actualidad no hay contratación.

Harold Pájaro, representante de una escuela avanzada, aseguró que bajo las condiciones actuales del programa es casi imposible generar procesos de formación, “para nosotros como formadores, los que tenemos escuelas y hacemos el proceso de formación con los niños es muy difícil, tú no haces procesos cuando enseñas a un niño tocar un instrumento tres meses y ya debes parar, porque el niño pierde ya ese contacto con el instrumento y se va al piso lo avanzado. Entonces así no hay un proceso de formación realmente”, dijo.

Los formadores aseguran que en algunas escuelas, solo se ha ejecutado el proceso por tres meses, lo que indicaría que este año, ya no se cumpliría el tiempo mínimo que quedó estipulado en el proyecto de acuerdo que institucionalizó el programa.

“Nunca se ha hecho ocho meses, siempre se hace cuatro meses, por mucho, solo hasta este año fue que se hizo para algunos cinco meses. Es complicado, esto no se llama proceso porque siempre dan cuatro o tres meses. No hay continuidad y estamos cansados de que esa plata que la hemos luchado, que tiene que ver con la estampilla de cultura y que ese rubro lo tomen para otras cosas, y no creemos que esto deba ser una bolsa de empleo, queremos que este proceso sea tomado en serio. Ya va septiembre y a la mayoría nos faltan cuatro meses, entonces ¿de qué proceso hablamos?”, dijo Álvaro Agamez, formador cultural.

Así mismo, quienes hacen parte del programa cuestionan la forma en que se estarían llevando a cabo los procesos de selección del personal encargado de formar a los beneficiarios. “Los formadores, la mayoría deben ser cuota política, entonces no entran las personas idóneas a trabajar en muchos casos, alguien que tenga que ver con cultura a adelantar un proceso de formación cuando esto requiere idoneidad. Nosotros como escuela de hace años, colocamos esa queja y por la falta de continuidad y ya estamos cansados”, aseveró.

Aseguran que la respuesta que han encontrado por parte de la Alcaldía Distrital es que en la actualidad “no hay nombrado un secretario de cultura en propiedad”.

¿Cuándo se retoma el proceso?

Álvaro López, secretario (e) de cultura y turismo en Barrancabermeja, explicó que está en trámite el proceso de contratación de la segunda fase anual del programa, “el proceso no ha empezado pero ya va empezar, estamos actualizando el proyecto, no había talento humano, era eso pero ya estamos trabajando en unas acciones contractuales para publicarlo y que se ejecute la segunda parte que corresponde”, dijo.

Agregó que son conscientes de que el proceso debe seguir, pero “en la contratación pública, uno no contrata todo un año, uno hace primero una parte y luego la otra”, y agregó que, en cuanto a las selección de formadores, se sigue el proceso teniendo en cuenta la hoja de vida e idoneidad de los seleccionados.

Lo cierto es que aún no hay fecha específica para retomar el programa y, mientras tanto, formadores y beneficiarios siguen esperando volver a sus clases artísticas y culturales, “se hace necesario que no se deje de lado estas escuelas, la mayoría son niños los que se benefician, niños que pueden invertir su tiempo libre en algo productivo”, dijo una madre de familia.

Durante los primeros meses del 2022, más de 4.500 personas, especialmente niños, se inscribieron en el programa de las EFAC.