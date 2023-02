El colapso de una parte de la bancada de la vía que comunica con el sector de las Curumutas en Puerto Wilches genera preocupación entre la comunidad que a diario transita por la zona.

La grave erosión provocó que durante el fin de semana, parte de la vía se desplomara y ahora amenace con dejar incomunicados a cientos de habitantes de siete veredas, entre ellas Italia, La Curumuta, La 37, Isla 6, entre otras.

“Todos los días tránsito por esta vía que comunica a Puerto Wilches con las Curumutas; la semana pasada ya habíamos advertido de las grandes grietas que se estaban formando y ya este fin de semana el estado es peor; se fueron unas ceibas y se desplomó parte de la vía, más de 60 metros de vía se fueron y amenaza con seguir el derrumbe”, dijo Robinson Torres, docente de la zona.

Tras la emergencia, funcionarios del grupo de observadores de Gestión del Riesgo de la Defensa Civil de Puerto Wilches, inspeccionaron la zona para levantar un informe sobre estado y el peligro que genera las condiciones de la carretera, “no es tiempo de lluvia pero existe el riesgo de desvolcamiento de la bancada, e irónicamente en tiempo seco hay más daño, porque el agua va corriendo por debajo y eso va haciendo daño y se desembarranca la parte de arriba. El día sábado se fue una parte de la bancada, se fueron dos ceibas en ese sector de Las Curumutas”, explicó Jairo Rincón, coordinador de la Defensa Civil en Puerto Wilches.

Son al menos 22 metros de vía los que terminaron colapsados, por lo que el riesgo es inminente, “a nosotros nos preocupa mucho el estado de esta vía, nosotros tememos que la vía se colapse de manera total y quedemos incomunicados, esto es una carretera que es muy transitada por Ecopetrol y transporte de carga pesada, va de Puerto Wilches a Santa Rosa, San Pablo en el sur de Bolívar y si colapsa en su totalidad la problemática va a ser grande”, dijo Reynaldo Suescún, habitante de la vereda Las Curumutas.

El llamado que hacen las comunidades es a que se realicen trabajos de contención para que la vía no siga cediendo, “esta vía no da espera, necesitamos que hagan contención, si no, nos vamos a quedar incomunicados”, dijo.

Trabajos parados

Ante la emergencia, Ecopetrol, durante el fin de semana inició la intervención de la vía, sin embargo el lunes estos fueron suspendidos debido a protestas de asociaciones de operadores locales.

“Ocurrió la emergencia y Ecopetrol intervino la zona, pero de nuevo se perdió la bancada, el lunes se retomaron trabajos y con sorpresa vemos que las asociaciones de operadores de maquinaria pesada bloquearon y pararon los trabajos y estamos en desacuerdo porque esta es una calamidad pública que requiere intervención urgente”, dijo el alcalde Jairo Toquica.

El mandatario resaltó que, en estos momentos, los vehículos que transitan por la zona corren riesgo, y advirtió que de colapsarla totalmente la vía, el municipio quedaría incomunicado con el sur de Bolívar, “esta es una vía importante, muy transitada y puede quedar incomunicado el sur de Bolívar por esa erosión”, dijo.

Por lo tanto, hizo un llamado para que los manifestantes permitan que la empresa realice los trabajos que se requieren para mitigar el riesgo y contener la bancada, “hacemos el llamado para que permitan que se adelanten los trabajos, porque esta es una emergencia grave y esta vía es importantísima para el municipio”, dijo el alcalde.