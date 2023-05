¿Por qué el 16 de mayo es el día de las víctimas en Barrancabermeja?

Como cada año, Luz Marina López, madre de dos jóvenes desaparecidos en la masacre del 16 de mayo de 1998, se unió, en la mañana de este martes, junto a decenas de familias para recordar a sus muertos y desaparecidos; es una fecha que bajo el decreto 011 de 2019 fue declarada como el día municipal de las víctimas en Barrancabermeja.

La mujer con su rostro y manos gastadas por el pasar de los años, reposa bajo la sombra de un edificio, con una camiseta blanca, estampada con una fotografía con el nombre de su hija (María Alejandra Ochoa) y a su lado, su compañero lucía una camiseta de igual color con el nombre y fotografía de su otro hijo (Diego Ochoa López), ambos hermanos víctimas del actuar de los paramilitares en la masacre del 16 de mayo de 1998.

“Ellos eran mellos, nacieron el mismo día y el mismo día se los llevaron los paramilitares. Ese 16 de mayo, hace 25 años, salieron porque había un bazar y allí llegaron y se llevaron a varios y entre ellos mis dos hijos; quienes apenas tenían 20 años. Los armados se querían llevar a mi hijo y cuando ella ve que se van a llevar a su hermano, pensó que era el Ejército y les dijo - si se van a llevar a mi hermano, me llevan a mí también-”, relató la mujer.

Y así fue, los paramilitares embarcaron en camiones a los hermanos López Ochoa con otro grupo de personas, y hasta el día de hoy la familia sigue sin saber la suerte que corrieron. “ Nos han dicho que los mataron pero no los han encontrado , tenemos fe que se dé la búsqueda y los encuentren; yo he estado en los sitios donde dicen que los dejaron, hemos ido con los versionados pero a ellos se les borró la memoria; nos dicen que ahí era, después que no; o sea sacan mucho pretexto, como si no quisieran entregar nada; no nos han dicho ninguna verdad y eso es lo que queremos, verdad y justicia”, dijo.

La conmemoración de este día, cuenta, es una forma de mantener viva la memoria y el recuerdo de sus hijos, además de seguir alzando la voz para que se busquen sus restos, para que haya justicia y verdad, “vivimos en incertidumbre todos los días; pero si nos entregaran los restos de nuestros hijos sanáramos un poquito; queremos tener un lugar para llevar una flor, llorarlos o visitarlos; eso nos ayudaría en el duelo. Queremos que los versionados tengan memoria y nos digan dónde están”.

La masacre del año 1998 fue perpetrada en Barrancabermeja por un grupo de paramilitares, quienes asesinaron a siete personas y desaparecieron a 25 más. Del total de los desaparecidos solo se han hallado los restos de nueve de ellos. Dieciséis familias siguen en la búsqueda...

Resintiéndose al olvido

Durante este día también fueron recordadas las víctimas de otras masacres ocurridas después de la del 16 de mayo de 1998; la cual marcó el inicio de la expansión paramilitar que terminaría ejerciendo control, sembrando dolor y muerte en la ciudad.

“Para nosotros es importante redignificar a nuestras víctimas porque está prohibido olvidar; hay que seguir reivindicando la memoria porque este colectivo ha hecho que no desistamos, seguir resistiendo porque buscamos la verdad y la justicia”, dijo Rocío Campos, integrante del colectivo 16 de mayo.

El acto central de la conmemoración se desarrolló en la plazoleta de la DIAN, en donde fueron expuestas fotografías de un sinnúmero de personas que murieron en medio de masacres a manos de grupos armados y en donde se escuchó las voz de los familiares de aquellos que están desaparecidos y quienes aún, pese al correr del tiempo, siguen siendo buscados por sus familiares.

“Si no hubiera ocurrido la masacre del 16 de mayo, se evitan las demás masacres porque ese fue el inicio de la incursión paramilitar en Barrancabermeja; si el estado hubiese sido garante y hubiera salvaguardando la vida se hubiese evitado la tragedia del 28 de febrero, de la masacre del 4 de octubre; este fue el hecho antecesor a otras masacres más y si se cumplen 25 años de la masacre del 16 de mayo también se cumplen 25 años de impunidad para todas las demás masacres”, dijo Leidy Barroso, integrante del colectivo de la masacre del 28 de febrero de 1999.

Según la Unidad de Víctimas,, en el Puerto Petrolero se cuentan 67.674 personas víctimas del conflicto armado; la cifra representa el 25% de la población total del municipio.