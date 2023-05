¿Por qué los vendedores del Muelle se sienten excluidos del mercado pesquero de Barrancabermeja?

Cerca de cuarenta vendedores y escamadores de pescado del sector del Muelle en Barrancabermeja dejaron de lado sus mesas y productos del río, para hacer un plantón en las afueras del predio en el que se construye el mercado pesquero, en el sector de la Rampa. La protesta, según Albeiro Aguilar, representante de la Asociación Comercializadora de Productos Alimenticios de Puerto Playa (Asocopropal), se da por la falta de socialización y concertación del proyecto en donde se prevé serán trasladados.

“Estamos de acuerdo que se construya porque hace parte del desarrollo de la ciudad, estamos de acuerdo que se deben mejorar las condiciones de venta de pescado; pero nuestra inconformidad está en que no hubo socialización, no hubo concertación, a nosotros no nos dijeron mire así quedaron los diseños, habrá este número de locales, nada; solo iniciaron las obras y ya, pero no sabemos cuántos puestos son, ni qué personas van a trasladar ahí”, dijo el líder de los vendedores de pescado.

A eso se suma que, según los afectados, en el censo que realizó la Alcaldía quedaron descartadas personas que durante años han comercializado pescado en el sector del Muelle y aparecen otras que nada tienen que ver con esta actividad.

“Nos dejaron por fuera a cerca de 37 personas de la Asociación, por ejemplo yo tengo más de 20 años en esto, yo estuve por 17 años en el sector de la Rampa y en el Muelle llevo diez y no quedé en el listado y así hay muchas personas, por el contrario vamos a ver que hay gente que nada tiene que ver y no ha estado en el proceso. Se supone que la obra se hace para el traslado de las personas que están en el Muelle pero la mayoría está por fuera, no tiene presentación que se haga una obra y metan gente que no tiene nada que ver”, afirmó.

La comunidad de vendedores asegura que mantendrá la protesta hasta tanto no haya un acuerdo con la Alcaldía de Barrancabermeja, “vamos a seguir con esta manifestación pacífica, porque no es justo; yo vendo pescado, tengo más de veinte años de estar en el puerto, vendo pescado, mi esposo y mi suegro son pescadores, y todos quedamos por fuera. Solo van a trasladar a 37 y allá hay más, entonces los demás para dónde cogemos”, dijo María Victoria Osorio.

“Queremos que nos socialicen el proyecto y que se revise ese censo -agregó Albeiro Aguilar-porque ahí hay gente que no debe estar y ellos nunca por lo menos hicieron cruce de información con la Asociación que somos quienes sabemos quién es y quien no lleva años en esto que hacemos”.

Por su parte, Diana Torcoroma, secretaria de Espacio Público en Barrancabermeja, dijo que tras la protesta de la comunidades, se acordó entablar un diálogo con los afectados para tratar de lograr acuerdos.

“Todos fueron caracterizados y gracias a esas caracterizaciones pudimos conocer las condiciones socioeconómicas y adelantar el proceso que venimos llevando. De acuerdo a los conversado con la comunidad que estaba protestando vamos a sostener una mesa con el Ministerio Público y los miembros de la Asociación para poder revisar las acciones que hemos venido desarrollando, lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de todas las personas que están ubicadas en ese sector y lo que haremos es sentarnos con ellos y dar claridad frente al proceso que llevamos”, señaló la funcionaria.

Al cierre de esta edición la protesta por parte de los comercializadores de pescado se mantenía.