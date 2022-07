“El COVID-19 no se ha ido, continúa”, dice con gran preocupación Harold Durán, secretario de salud de Barrancabermeja, al tiempo que deja en evidencia su intranquilidad ante el aumento progresivo de casos positivos en el ‘Puerto Petrolero’.

La preocupación es mayor, porque al incremento de casos notificados, se suma que el nivel de ocupación en las camas UCI del Distrito pasó de un 0 al 10%.

“Estamos viendo cómo se aumentan los casos positivos en Barrancabermeja y en la última semanas tenemos reporte ya de casos graves que han requerido hospitalización en UCI, llegando así a la ocupación del 10% de las camas del Distrito, después de tener seis semanas en ceros”, dijo el jefe de la cartera de salud en Barrancabermeja.

Según el último reporte semanal de casos COVID-19, en Barrancabermeja, en la semana del 24 al 30 de junio fueron notificados 60 nuevos casos positivos en 33 mujeres y 27 hombres, para completar un total de 114 casos activos en el Distrito. De ellos, 103 personas se recuperan en casa y ocho permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Ante este panorama, las autoridades de salud recomiendan seguir con el tapabocas puesto, “si bien el gobierno decretó la finalización de la emergencia sanitaria, eso no quiere decir que ya el COVID no existe; nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que mantenga las medidas de autocuidado; el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento es esencial”, dijo el funcionario.

No avanza la vacunación

Otra de las preocupaciones de la autoridad en salud en Barrancabermeja es el poco avance que existe en el Distrito en las cifras de vacunación contra el COVID-19, pese a la oferta de vacunas constante en los diferentes puestos de inmunización. Pese a que en el mes de mayo, el Ministerio de Salud y Protección social permitió la eliminación del uso de tapabocas en espacios cerrados en los municipios donde hayan superado el 70% de esquemas de vacunación completos y el 40% de refuerzos aplicados, en el ‘Puerto Petrolero’ aún se mantiene la medida debido al poco porcentaje de ciudadanos que se han aplicados los refuerzos.

A corte del 30 de junio, el 76% de la población barranqueña contaba con primeras y segundas dosis aplicadas, mientras que tan solo el 29,8% se ha aplicado dosis de refuerzo.

“Aquí sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas porque no hemos cumplido ese porcentaje mínimo que nos pide el Ministerio de dosis de refuerzos aplicadas en la comunidad; ellos exigen el 40% de dosis aplicadas de refuerzo y nosotros solo hemos alcanzado el 29,8%”, explicó el Secretario de Salud.

Y agregó que “la letalidad sigue siendo la misma para quien no se vacuna, independientemente de la cepa, el linaje o la variante, una persona que no esté vacunada, o no esté inmunizada corre el riesgo más grande que es llegar a casos graves de COVID-19 y lamentablemente a la muerte”.

En la actualidad, el Distrito tiene disponibles las dosis suficientes de vacunas para primeras, segundas dosis y de refuerzo. Además las IPS siguen con la obligación de practicar pruebas a quienes tengan síntomas asociados al virus.