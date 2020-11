Protección animal se evaluará en el Concejo

Por primera vez en Barrancabermeja, dos proyectos de acuerdo de carácter animalista tendrán trámite en el Concejo de Barrancabermeja para su evaluación y aprobación.

Así se conoció esta semana, luego de un trabajo no de días, ni semanas, sino de años por parte de cientos de animalistas de Barrancabermeja, que habían tocado puertas en uno y otro lado, en busca de un padrino que permitiera aterrizar estas ideas.

Pues bien, fue el concejal Jonathan Vásquez quien se comprometió con esta causa animal y será ponente de dos proyectos que fueron radicados ante la corporación edilicia.

Según dijo el concejal, es un tema que debe importar a todos los barranqueños y por ello se buscará que tengan aprobación.

“Se busca con estos proyectos de acuerdo generar cultura y sensibilizar amor respeto por la vida de los animales”, dijo Vásquez.

Uno de los proyectos tiene que ver con una cátedra en colegios públicos y el otro está relacionado con esterilización.

En el Distrito, como en el resto del país, las redes sociales se han convertido en la caja de resonancia de los casos de maltrato animal, sin embargo, no hay cifras que sustenten este panorama.

Así lo explicó la animalista Liliana Núñez, quien lleva más de 10 años entregada a esta causa.

“El maltrato animal está en aumento, al punto que cada semana recibimos una denuncia de un caso aberrante, además, a diario se registran casos de abandono en las calles, pero no hay cifras reales. No hay un censo oficial de abandonados, pero las redes sociales nos ubican un poco en este sentido. En Barrancabermeja este tema no ha sido tomado con seriedad, solo hasta ahora”, dijo Núñez.

Por su parte Janeth Ojeda, representantes de los animalistas ante la Junta Protectora, se mostró optimista por este logro y espera que estos proyectos tengan el respaldo que necesitan para que la idea se cristalice.

“Muy contenta ante estos dos proyectos de acuerdo que presentará el concejal Jonathan Vásquez. Son iniciativas que deben ir de la mano y ojalá sea una propuesta que tenga eco”, resaltó.