Protestan por falta de docentes en Wilches

La falta de docentes para atender las necesidades educativas de sus hijos, motivó a los padres de familia de la Escuela Industrial 20 de Julio, en Puerto WIlches, a protestar a las afueras de esa institución educativa.

Yeral Rincón, madre de familia, dijo que están inconformes por la falta de 10 docentes, de los cuales ocho deben estar en la sede principal del colegio.

“Los niños no vienen a estudiar o los dejan en horas libres. Hay dos grupos que no tienen docente y no han tenido ni un día de clase hasta el momento”, acotó.

Diana Carolina Moreno, una de las madres de familia que participó en la protesta, dijo que actualmente hay 2.681 estudiantes, de los cuales 1.565 se encuentran en la sede que fue objeto de la manifestación.

“Solamente contamos con 15 aulas para atender 38 grupos de niños. Cada salón está atendiendo, actualmente, a más de 45 niños con una infraestructura deplorable”, comentó Moreno.

También recordó que la Escuela Industrial tiene más de 60 años al servicio de la comunidad y que ya es hora que allí se ejecute un proyecto de ampliación.

La secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, explicó que en Puerto Wilches este año se incrementó el número de estudiantes, en el Colegio Industrial 20 de Julio.

“Hasta el pasado 15 de febrero se hizo el estudio de planta para determinar el número de docentes que requería esa institución. Se encontró que se necesitan seis docentes adicionales, a los cuales debemos reasignarles plaza. Así como en Puerto Wilches hacen falta, en otros colegios y municipios sobran”, indicó la funcionaria.

Además, aseguró que se logró la reasignación de tres docentes, que entrarían a laborar a Puerto Wilches este jueves. Las tres plazas faltantes se publicaron en la plataforma Maestro del Ministerio de Educación, para poder cubrir estas vacantes la próxima semana.

Sobre el estado de la infraestructura educativa, Triana aseguró que en Puerto Wilches se está ejecutando, junto al Ministerio, la construcción de un colegio. Sin embargo, las obras han atravesado varias suspensiones e inconvenientes con el contrato.

“Hoy está reactivada la obra y estamos presionando para que muy pronto se terminen. Hay afectaciones en la infraestructura pero las hemos venido atendiendo”, agregó Triana.