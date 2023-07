Puente férreo del río Sogamoso, en Puerto Wilches, fue bloqueado por la comunidad

Comunidades de los corregimientos de Puente Sogamoso (Puerto Wilches) y El Llanito (Barrancabermeja) se declararon en cese de actividades y tomaron la decisión de cerrar “hasta nueva orden”, el paso sobre el puente férreo que comunica a la zona con Barrancabermeja. La razón, aducen, es que no obtuvieron una respuesta positiva por parte de la Gobernación de Santander, frente al inicio de trabajos de reparación vial.

“Estamos con bloqueo total, todavía no hay soluciones. Queremos decirle a la ANI que si no hay permiso para intervenir este corredor vial para las comunidades pues no hay permiso de nosotros para el transporte de carga y libre desplazamiento del tren. Estamos en cese de actividades, en este momento es total, hasta nueva orden”, dijo Luis Antonio Arias Meneses, líder de la comunidad.

Así mismo, el líder indicó que las comunidades se están organizando para realizar acciones de protesta en vías principales del Magdalena Medio santandereano. “Estamos revisando para hacer otras actividades, vamos a movilizarnos por las vías de la región para exigir que cumplan con lo que ya se había acordado”, puntualizó.

La comunidad reclama la pavimentación de 7.9 kilómetros de la vía que comunica a Puerto Wilches con Barrancabermeja, compromiso que adquirieron las autoridades departamentales en septiembre del año anterior. “Hay incumplimiento a los acuerdos que se firmaron entre alcaldías, Gobernación, Ecopetrol, la ANI, Invías y el Viceministerio del Interior. Pedimos manteamiento, pavimentación del puente vehicular e interconexión del corredor vial que comunica a Puente Sogamoso con la vía Yuma en Barrancabermeja por el sector de El Llanito; exigimos a la ANI que reubique la vía férrea ya que las comunidades durante años la han utilizado y no se ha visto una inversión social, por el contrario ha causado dolor y muerte a los habitantes, sin que haya reparación”, expresó Alfonso Ruiz, poblador de Puente Sogamoso.

En las veredas el Rodeo y el corregimiento el Llanito de Barrancabermeja también hay bloqueos por parte de las comunidades.

¿Qué dice la Gobernación?

Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura de Santander, explicó al término de una reunión con comunidades rurales de Barrancabermeja y Puerto Wiclhes, que hay dificultades para iniciar con los trabajos de recuperación vial ya que la zona afectada hace parte del área de aislamiento férreo, lo que impide que se inviertan recursos públicos allí.

“Hay que buscar los argumentos jurídicos ante el planteamiento de la ANI de la imposibilidad de poder proceder a invertir recursos públicos en esos 7.9 kilómetros que están ligados a la línea férrea y que imposibilita que cualquier entidad, ya sean Gobernación, Alcaldías, Ecopetrol, puedan invertir recursos públicos sobre este corredor vial”, explicó.

Y agregó, que por tal motivo, “nos hemos comprometido a coordinar, con la ANI, con el consorcio, Invías y Ecopetrol, una reunión que nos permita buscar los medios jurídicos para poder hacer el mejoramiento de la vía que la comunidad requiere inmediatamente. También solicitamos a Ecopetrol iniciar con los estudios y diseños que permitan tener un nuevo eje vial que respete las áreas de aislamiento férreo y que pueda ser objeto de que cualquier entidad del Estado pueda invertir recursos públicos, necesitamos esos diseños para lograr una solución definitiva”, puntualizó.

Mientras las entidades avanzan en la búsqueda de una solución, las comunidades intensifican las vías de hecho.