¿Qué pasa con las ‘ollas’ alrededor del Megacolegio en Barrancabermeja?

“Sitiados”, así dicen estar padres de familia del Colegio Luis Francisco Sarasti o Megacolegio, ubicado en la comuna tres de Barrancabermeja, debido al aumento de ‘ollas’ o centros de consumo y expendio de alucinógenos en los alrededores de la institución educativa. La situación tiene en grave riesgo a cerca de 1.400 estudiantes, directivas, vecinos y padres de familia.

“Hay expendios de droga en zonas contiguas del colegio; ellos primero estaban más lejos pero las corrieron y ahora se han ido ubicado al lado del colegio; hoy tienen una ‘olla’ a menos de 15 metros en el frente, es bastante grande y ahí llegan cerca de ochenta habitantes de calle; ahí venden, consumen, hay riñas con armas blancas, enfrentamientos con disparos a plena luz del día. La otra está justo en la malla de la escuela; hay una más en la misma línea, pero metros más adelante; y la cuarta ‘olla’ está detrás del colegio, es decir estamos rodeados de ollas”, relató el denunciante.

La situación es tan grave, que en varias ocasiones, en el colegio han debido suspender las clases, porque habitantes de calle ingresan hasta el plantel educativo generando miedo y zozobra entre los estudiantes, “nuestros hijos están ahí, y ha habido ocasiones en que los habitantes de calle se han metido al colegio; sabemos que este año se han metido al menos cuatro habitantes de calle; una vez se metió una persona a robar y el guarda debió disparar, hasta se iban a meter a matar a un chico y si no es por las directivas que se pararon en toda la puerta, pues los delincuentes entran y matan al joven porque ya no les importa nada; la verdad es que la situación ya se salió de control”, dijo el padre de familia.

Según la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, la situación se ha agravado puesto que también se han registrado constantes amenazas de muerte en contra de vecinos y directivos de la institución.

“Llevamos dos años denunciando; aquí no hay riesgo solo para los niños, es toda una comunidad educativa, es decir, docentes, directivas, estudiantes, padres de familia y los vecinos, están en una grave situación porque han sido abordados y amenazados por parte de estas personas que custodian estas ‘ollas’, esto es gravísimo porque no hay garantías y se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes y lo más delicado es que no ha pasado nada, al contrario, la situación ha empeorado”, dijo Ramón Abril, integrante de Credhos.

El secretario del Interior, Adith Romero, dijo que el caso ya está en conocimiento de las autoridades y se espera que pronto haya resultados, “la policía judicial está haciendo la investigación de rigor, trabajando en el acervo probatorio y en cualquier momento habrá resultados”, afirmó.

Por su parte, la Policía del Magdalena Medio informó que en la zona se han hecho intervenciones que han dejado en los últimos días la captura de al menos ocho personas, la incautación de alucinógenos y el cierre de tres chatarrerías en donde se encontraron elementos hurtados.

La comunidad insiste en que las medidas no son suficientes y las ‘ollas’ permanecen aún en los alrededores del colegio generando un riesgo inminente.