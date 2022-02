Tras permanecer cerrados durante un buen tiempo, esta semana fueron reactivados cinco Puntos Vive Digital en Barrancabermeja.

Se trata de los puntos ubicados en el Instituto Técnico Superior Industrial, Instituto Técnico Superior de Comercio, Centro de Convivencia Ciudadana, Instituto Técnico en Comunicaciones - Intecoba y en el Instituto José Prudencio Padilla – CASD.

Según manifestaron las autoridades de educación, estos lugares estarán disponibles de lunes a viernes para que los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general los utilicen para investigar, estudiar, capacitarse, navegar y entretenerse, de manera gratuita.

“Estamos muy contentos de comentarles que ya tenemos los cinco Puntos Vive Digital que quedan en nuestra ciudad de Barrancabermeja abiertos. Los horarios son: de 7:00 de la mañana a 12:00 y de 2:00 a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes, donde nuestra comunidad puede disfrutar de todos nuestros servicios. Adicional a esto estamos estrenando alianza con la tecnoacademia del Sena, así que los invitamos a ser partícipes, disfruten de nuestros servicios, aprovéchenlos y sáquenles el mayor jugo”, manifestó Adriana Carvajal, secretaria de las TIC, Ciencia e Innovación.

Por su parte Mary Denis Plata, rectora de colegio Intecoba, expresó su satisfacción po contar de nuevo con estas herramientas digitales.

“Estamos muy contentos de que nuevamente el punto Vive Digital del colegio Intecoba se haya activado y más aún cuando volvimos a la presencialidad, no solamente para los estudiantes sino para la comunidad en general, realmente agradezco la gestión de la doctora Adriana por poner todo su empeño en volver a activar este espacio”.

Para la estudiante Sharit Mosquera, esto es un gran apoyo para aquellos alumnos que no cuentan con conectividad para realizar sus labores académicas.

“Me parece genial porque desde pandemia es una sala a la que no le daban uso, además es importante porque no todos contamos con la conectividad en casa como tener un computador, internet. Es algo muy bueno pues podemos realizar actividades en el colegio y no nos podemos en riesgo a salir a altas horas de la noche a buscar conectividad”.

Así que la invitación es a apropiarse de la tecnología, ciencia e innovación.