Se adjudicó el contrato para renovar el muelle sobre el río Magdalena en Barrancabermeja

Luego de tres licitaciones declaradas desiertas, por fin, se logró la adjudicación del contrato para las obras de protección de la margen derecha del río Magdalena en el sector de El Muelle de Barrancabermeja, desde la Terminal Fluvial Yuma hasta el Hotel Pipatón. La adjudicación se da luego de que el comité evaluador aprobara las recomendaciones presentadas por uno de los oferentes, en el último proceso licitatorio que fue abierto en diciembre del 2022.

El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, dijo que estas obras son urgentes debido al colapso del tablestacado, que ya cumplió su vida útil.

“Ya la obra se adjudicó. Ahí se instalarán más de 500 pilotes de tres toneladas cada uno, que se estacan sobre el río Magdalena en fila, y sobre ellos se hace la protección. Esta zona fue declarada en riesgo; la Defensoría del Pueblo interpuso in acción popular y obliga a la Alcaldía y a Cormagdalena a hacer las obras y el Tribunal de Santander también nos obliga. Desde el primer año de gobierno se empezó el proceso del diseño de las obras, gestionamos el dinero con el OCAD del río y ahora debemos empezar”, dijo el mandatario.

Para el inicio de dichos trabajos se requiere que la zona sea despejada, especialmente en los sectores cercanos a la orilla del río, en donde se han asentado los comerciantes de pescado. “Estamos pidiendo a la comunidad que se puedan mover. Quienes estaban ahí, la acción popular nos dice que se resuelvan los aspectos económicos de esas personas. Desde el principio destinamos los recursos y ya se hizo una oferta a las personas que trabajan en el lugar, hay dos opciones: una económica y otra que es la reubicación”, explicó el mandatario.

El proceso, según el mandatario, ha avanzado con los comerciantes que están sobre la orilla del afluente, pero las dificultades persisten con quienes trabajan en los locales del paseo del río, “con algunos vendedores es fácil porque la ley nos habla del mínimo vital y es un salario mínimo que se paga; con las personas del paseo del río son estudios económicos sobre sus ingresos y lo que queda de utilidad, pero ahí tenemos dificultades porque no nos permiten entregar la información. Hoy no tenemos esa información concreta particular de cada persona”, dijo.

La reubicación o no de las personas que trabajan en dichos locales, depende de un concepto que debe emitir la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien determinará si pueden seguir prestando sus servicios mientras se adelantan las obras.

Antecedentes

El avanzado deterioro de la obra de contención de orilla existente del río Magdalena, la cual presenta colapso del tablestacado, socavaciones y hundimiento, provocó que mediante decreto 330 del 30 de agosto de 2018 se declarara la calamidad pública en el Municipio de Barrancabermeja.

Posteriormente, mediante decreto 441 de 2019 se determinó que la zona de influencia denominada sector comercial - Muelle fuese declarada en condición de amenaza alta por inundación, por lo que se plantean las obras de protección.

Para el año 2020, dicho proyecto fue presentado para viabilidad, y entregado por Cormagdalena al Distrito de Barrancabermeja, ante la mesa técnica del OCAD RIO; sin embargo, por la falta de disponibilidad de recursos, finalmente, no fue aprobado.

Al año siguiente, se inició el proceso de actualización del proyecto, el cual, finalmente fue aprobado en instancia de regalías del río, con recursos que superan los $19.000 millones. Posterior a ello, entre los años 2021 y 2022; se abrieron tres licitaciones, las cuales fueron declaradas desiertas. En la última, se logró subsanar las observaciones, dando paso a la adjudicación del contrato.