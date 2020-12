Se multiplicaron los peces en Barrancabermeja

La multiplicación de los peces se hizo realidad en el muelle de Barrancabermeja.

Vendedores, compradores y curiosos se ven inmersos en un paisaje que gira en torno a los frutos del río Magdalena.

‘Abundancia’ es la palabra clave en este momento y todos quieren llevar a la mesa uno de esos manjares que en pequeñas canoas van llegando cada mañana a la tablestaca porteña.

Luis Alberto Tapias es uno de los madrugadores. Llega mucho antes de que el astro rey asome en el puerto y amontona con mucha maestría pilas de bocachicos, que empieza a ofrecer a viva voz.

“Esas se venden a 20.000 pesos. Tienen entre 10 y 12 pescados, salen a menos de 2.000 pesos cada uno. Hay para todos los gustos.

Uno sabe que la gente llega aquí al muelle buscando buenos precios, sino se iban para otro lado. Por eso, tratamos de armarle un buen paquete para que lleven pescado para todos los de la casa”, señaló este hombre que lleva 15 años en el comercio de pescado en el muelle de Barrancabermeja.

En un recorrido por las ventas de este sector, cualquier visitante puede encontrar en esta parte del año bocachico desde $1.000 pesos, bagre a 7.500 la libra, blanquillo a precios similares y otras ofertas de río que llegan para colmar antojos y contribuir en la economía de diciembre, luego de un 2020 que dejó a muchos con los bolsillos rotos.

Subienda oportuna

Otra de las personas que hace parte del paisaje habitual en el muelle de Barrancabermeja, en su calidad de comerciante, es Albeiro Aguilar.

Este hombre, que incluso ha hecho parte del Consejo Municipal de Pesca, donde representó a cientos de personas que viven de los frutos del río, afirma que este fenómeno no pudo llegar en un mejor momento.

“Gracias a Dios ya empezó la temporada de la subienda. Es un fenómeno natural que llega cada año en este mes de diciembre. Estamos contentos porque hay buena venta y esto nos puede arreglar el año tan malo que pasamos.

Invitamos a la comunidad a que venga, hay pescado de buen sabor, bocachico gordo. Casi todos están bajando de precio y hay que aprovechar”, indicó Albeiro Aguilar, quien ha estado muy cerca de las aguas del río Magdalena por 30 años, es decir, más de la mitad de su vida.

Con los primeros rayos de sol llegan los compradores al muelle.

“Me gusta venir temprano porque se consigue pescadito fresco. En mi casa disfrutamos con esta temporada, porque además de que estamos en familia, nos gusta el pescado a todos.

Uno sabe que el más barato es pequeño, pero eso no es problema, el que come pescado no le pone problema a eso”, señaló Astrid Jiménez, quien dejó $40.000 en los bolsillos de Albeiro Aguilar.