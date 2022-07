Con palos y llantas, habitantes de los municipios de Landázuri y Cimitarra mantienen bloqueada la Transversal del Carare a la altura del kilómetro 2 que comunica con el municipio de Vélez, en el sector conocido como El Porvenir y en el Kilómetro 1 en la vía que conduce a Cimitarra. La protesta de la comunidad obedece a presuntos incumplimientos en las obras viales que se desarrollan en esa zona.

“Estamos cansados del incumplimiento de la obra que adelanta el consorcio transversal del Carare que tiene el contrato en curso, y por eso nos vimos en la obligación de declararnos en paro, ya que esta empresa no ha cumplido con la obra como tal”, dijo Jorge Ovalle, veedor ciudadano.

Según las comunidades, pese a que han hecho constantes denuncias y solicitudes al Instituto Nacional de Vías, Invías, no han sido escuchados, “no nos han atendido, no hemos encontrado soluciones reales y vemos que el avance de la obra es muy precario, no se nota en la vía y el contrato sigue en ejecución, los dineros se siguen gastando y el dinero no se ve por ninguna parte”, dijo el líder.

Por su parte Débora Quiroga, una de las manifestantes, aseguró que el contratista hace las reparaciones en asfalto pero éstas duran poco y vuelven a deteriorarse, “aplican los asfaltos y prácticamente a los ocho días vemos deteriorado de nuevo ese material”, dijo.

A eso se suman otros puntos viales que hacen parte de la obra en donde los trabajos no avanzan, “ en el paso vía La Cadena se habían comprometido a entregarlo ya y al día de hoy eso no lleva ni el 50% de la obra, hay otro punto álgido en el kilómetro 2 vía a Vélez donde hay una remoción en masa de dos hectáreas desde el 1 de junio donde ya hicieron levantamiento topográfico y no hay un diagnóstico ni solución definitiva, aquí los carros quedan bloqueados, hay carros que se dañan y accidentes a cada rato”, dijo la líder.

Ante estas dificultades, la movilidad de campesinos e incluso para personal de salud, cada vez se hace más difícil; en la actualidad, hay varios puntos críticos de la obra en los que se mantiene el paso a un solo carril. En otros, el terreno es inestable y se ha prohibido el paso de vehículos de carga pesada para evitar accidentes, ya que en algunos sectores las constantes lluvias han arrasado parte de la banca.

“Para nosotros como hospital es una situación muy preocupante, porque esta es nuestra ruta principal de evacuación de pacientes cuando van para el hospital de Vélez, donde remitimos a las personas de urgencia vital, en esas condiciones es bastante complicado”, comentó Alieth Rivera, gerente del hospital del municipio de Landázuri.

Las comunidades exigen que el director del Invías haga presencia en la zona y verifique los trabajos que desarrolla el contratista. De no ser así, aseguran que mantendrán los bloqueos de manera indefinida.