‘Sin derecho a enfermarse’ los fines de semana

El Puesto de salud del corregimiento El Llanito tiene apenas tres meses de haber sido inaugurado, con bombos y platillos. La entrega de la obra a la comunidad terminó siendo una fiesta que alimentaba la esperanza de miles de pobladores de esta zona rural, ubicada a aproximadamente 20 minutos del casco urbano de Barrancabermeja, de acabar con los largos traslados en caso de algún inconveniente de salud.

Sin embargo, en el poblado, la gente asegura que “no tiene derecho a enfermarse los fines de semana”.

El recién inaugurado centro de salud, durante los días sábados y domingos permanece a puerta cerrada. “El tema es que los fines de semana no hay servicio médico, esta es una zona en la que las familias vienen a disfrutar los fines de semanas, a bañarse a pasear, pero tenemos un puesto de salud nuevo, dotado y no hay ningún personal que atienda lo básico en caso de una emergencia”, dijo Roberto Castrillón, habitante del corregimiento.

Y es que la situación se hace más grave, ya que líderes aseguran que no hay ambulancia propia que preste el servicio de traslado de pacientes; lo que obliga a que la única salida en caso de emergencias sea esperar a que llegue una desde el casco urbano, o trasladarse en un vehículo particular.

“El Llanito no tiene ambulancia, el centro no tiene un vehículo propio, hay una que es de la Cruz Roja que presta el servicio pero a Ecopetrol, aunque si son casos urgentes y si están desocupados ellos prestan el servicio a la comunidad, sino, no hay más opción que llamar a la de Barranca, y esperar a que se venga desde el casco urbano y atienda los casos acá”, dijo Jorge Fernández, líder de Asojuntas.

Por eso la comunidad ha elevado una petición a la administración distrital para que active los servicios de salud durante los fines de semana.

“Acá se hizo una inversión y quedó muy bonita, pero qué sacamos con eso si no hay la atención que debe haber y que como comunidad nos merecemos; lo que estamos pidiendo es que nos pongan el servicio de este centro las 24 horas y que funcione los fines de semana; justo el domingo un niño se desplomó en un balneario y la familia, que no era de acá, lo llevó al puesto de salud y no hubo quien si quiera lo estabilizara”, dijo Laura Piñeros, habitante de la zona.

En las obras de remodelación del centro de salud se invirtieron más de 1.600 millones de pesos.

La ESSE responde

Frente a la inquietud planteada por la comunidad del corregimiento El Llanito, Héctor Torrado, subdirector científico de la Empresa Social del Estado, ESSE, explicó que este centro presta sus servicios, sin cama, es decir, que sólo tienen habilitadas las modalidades de medicina general, enfermería y odontología.

“Tenemos servicios presencial los días de martes a viernes, allí tenemos aproximadamente 1.900 usuarios que hacen parte del régimen subsidiado y lo que hemos evidenciado que el día lunes es de poca asistencia por eso el día lunes no se presta el servicio”, y agregó que, en cuanto al servicio de urgencia, “es algo que se debe estudiar muy bien, en la ESSE tenemos tres centros de atención de urgencias las 24 horas del día, todos los días de semana y con eso damos la cobertura a toda la población con las empresas que tenemos afiliadas”, dijo.

Según el funcionario, en este corregimiento hay habilitadas dos ambulancias que prestan sus servicios de traslado de pacientes en situaciones de emergencia, “la de Bomberos que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Salud y la de la Cruz Roja que hace presencia allá; y nosotros cuando se requiere apoyo, disponemos de las ambulancias que tenemos en el Centro el Danubio”, dijo.