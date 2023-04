Solicitan militarización de Barrancabermeja para afrontar ola de violencia

La situación de violencia en Barrancabermeja se recrudece cada día más. Los 42 homicidios registrados en 101 días del año 2023 y el más reciente hecho en el que una caja con explosivos y panfletos alusivos al Eln fueron dejados cerca al Parque Camilo Torres, cerca de las oficinas de Credhos y la Personería, han encendido aún más las alarmas por parte de organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos y las autoridades locales.

En el más reciente Consejo de Seguridad, realizado en la noche del pasado lunes, se dio a conocer una iniciativa que el gobierno Distrital impulsaría para pedir al Gobierno Nacional, que se permita la asistencia militar. Esto permitiría que militares, entrenados para actuar en contextos urbanos, apoyen el trabajo de la Policía Nacional en el Distrito, teniendo en cuenta la grave crisis de violencia y ante el déficit de uniformados.

“Hay una intención de solicitar al Gobierno Nacional, la activación completa del Ejército en Barrancabermeja a nivel urbano; ya estamos revisando los últimos elementos que hacen parte de esa solicitud formal que vamos a hacer”, dijo el alcalde de Barrancabermeja Alfonso Eljach.

Esta misma será socializada durante el día de hoy con las autoridades locales y posteriormente se presentaría de manera formal al gobierno nacional, “quiero escuchar en esta socialización a nuestros organismos de seguridad y una vez eso pase, procedemos a hacer una vivista al Ministro de Defensa y del Interior para pedir el apoyo del Ejército en los barrios del Distrito y que, estén de manera constante en las diferentes zonas de Barrancabermeja”, dijo el mandatario.

Mientras la solicitud surte su trámite, según el al alcalde se seguirá trabajando para hacer frente a las acciones violentas, “tenemos una alerta máxima porque parte de la Policía Unipol que teníamos se la han ido llevando y la están desplazando para apoyar situaciones de orden público en otras partes del país, pero intentamos hacer y trabajar con lo que tenemos”, dijo el mandatario.

Además, según el alcalde también se solicitará una protección colectiva para Credhos, ONG de derechos Humanos que tiene la sede justo en frente en donde fue dejado el explosivo el pasado lunes. Así mismo reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que reorganice la forma en que se está afrontando el tema de orden público en el Magdalena Medio.

“No da la seguridad, no nos dan los Policías que tenemos, he pedido al menos 140 policías más, porque con lo que tenemos no nos alcanza”, dijo el alcalde.