Top 5 de las EPS con mayor número de quejas en Barrancabermeja

La Nueva EPS es la entidad con mayor número de quejas interpuestas ante la Superintendencia de Salud, por parte de usuarios en Barrancabermeja.

La Superintendencia de Salud realizó una jornada de recepción de quejas, peticiones, y reclamos en Barrancabermeja, en donde usuarios pudieron exponer las situaciones más frecuentes que generan fallas en la prestación del servicio.

Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente Nacional de Salud indicó, “pudimos escuchar a la comunidad con unos problemas sobre todos por acceso a especialistas, entrega de medicamentos, fracturamiento de la fórmula y el cobro de los copagos, también escuchamos queja con la certificación de discapacidad pero creo que son problemas solucionables”, dijo.

Agregó que los inconvenientes en gran parte se generan porque las EPS aumentaron sus usuarios luego de la liquidación de algunas entidades pero no ampliaron la red de prestación de servicios, “eso genera que tengan que trasladar usuarios, remitirlos en Bucaramanga sin que tengan la oportunidad de ampliar la contratación en Barrancabermeja, ese es el llamado que les he hecho hoy”, expresó el Superintendente.

El alto funcionario, hizo un llamado a las secretarías de salud de Santander y del Distrito para que actúen y hagan su labor de vigilancia y control.

Las EPS con más Quejas

Entre el mes de enero y marzo del 2022, los usuarios en Barrancabermeja interpusieron en total 935 peticiones, quejas o reclamos ante la Superintendencia de Salud, en su mayoría, relacionadas con la entrega de medicamentos, autorización de servicios y asignación de citas con especialistas.

En el primer lugar, aparece la Nueva EPS con 445 quejas interpuestas, ésta entidad es la que recoge cerca del 50% de usuarios del sistema de salud en Barrancabermeja. Los usuarios se quejan por la demora en la entrega de medicamentos, la falta oportunidad en la atención, retrasos de citas médicas e incluso presunto malos tratos por parte de funcionarios.

“Hay que revisar la red que tienen contratados para que se pueda mejorar el servicio que presta”, dijo Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander.

En el segundo lugar, se ubica la EPS Famisanar, quien tuvo también un aumento de usuarios luego de la salida de Coomeva, las quejas más frecuentes tienen que ver con la demora en las autorizaciones y retrasos en citas.

Sánitas (172), Coomeva, ya liquidada (74) y Avanzar (64), son las EPS que ocupan los puestos 3,4 y 5 respectivamente.

¿Qué dicen los usuarios?

“La salud está terrible, en la farmacia no entregan los medicamentos que recetan los especialistas, los entregan incompletos, a mí me recetaron unas pastillas para poderme mantener mientras tanto el doctor me mandó 120 pastillas por dos meses y en la farmacia apena me dieron 60 lo de un mes y que me toca volver a sacar cita, eso es un atropello”.