Tras alerta por temporada seca, comienza la de lluvias

Se acabó la ola de calor que azotaba a Barrancabermeja desde inicios de año, la cual mantuvo en alerta a los organismos de riesgo por las inclementes temperaturas y los múltiples incendios forestales.

Según Adith Romero Polanco, subsecretario de Gestión de Riesgos, en Barrancabermeja ya se dio inicio a la primera temporada de lluvias del 2023, “ya culminó la temporada seca, llegamos a tener temperaturas que pasaban los 38°; se nos presentaron múltiples incendios forestales pero ya culmina y en esta segunda semana de marzo podemos decir que oficialmente en el Distrito inicia la temporada de lluvias; durante estos días las lluvias han sido persistentes”, dijo el funcionario.

Para afrontar esta temporada, el Distrito se viene preparando con acciones que aseguran ayudarán a contener las afectaciones por las lluvias, que se prevén se extenderán hasta el mes de junio.

“Durante esta época hemos hecho una labor importante en cuanto a lo que tiene que ver con limpieza de caños; y cortes preventivos de árboles que de pronto representaban un riesgo; el tema de los caños es importante porque el taponamiento de estos durante el 2022 nos generaron inundaciones en sectores donde normalmente no se generaban esas situaciones”, dijo el funcionario.

A la fecha, según Armando Montes, secretario de Medio Ambiente, se han intervenido 70 sectores de caños en diferentes zonas de la ciudad, “Con estas acciones adelantadas en los cuerpos hídricos, se busca reducir riesgos por eventos asociados a encharcamientos, empozamientos e inundaciones en las temporadas de lluvias. Desde hace más de 20 años no se realizaban limpiezas con este alcance de remoción de sedimentos, la utilización de maquinaria amarilla ha sido de gran importancia para ejecutar los trabajos de limpieza y mantenimiento de los caños de nuestra ciudad”, expresó.

Durante la temporada de lluvia, los organismos de riesgos monitorean de manera constante el nivel del río Magdalena y disponen de la línea de celular 313 13264181 las 24 horas del día para recibir reportes de emergencias.

El ‘chorro’ sigue abierto

En Puerto Wilches también llegaron las lluvias y con ellas la preocupación de los habitantes de la zona norte, quienes viven en constante riesgo ya que aún no se tapa el dique que se rompió hace un año, en el sector de Sitio Nuevo.

“Acá ya está lloviendo, el trabajo en el chorro no ha avanzado; le faltó mucho manejo a eso porque la idea era que no nos cogiera esta época con el chorro sin tapar. No tenemos comida, llevamos un año en la misma situación, no hay cultivos y la alcaldía se comprometió a hacer los trabajos y no se avanzó”, dijo Luis Navarro, líder de Sitio Nuevo.