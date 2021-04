Un año del COVID en El Puerto:

De un día para otro la vida cambió para todos. La pandemia por el COVID-19 es, tal vez, la experiencia más difícil que han tenido que atravesar las generaciones recientes a nivel mundial.

En Barrancabermeja, el virus que a finales de 2019 se veía tan lejano, tocó a la puerta el 6 de abril de 2020, cuando fue confirmado el primer caso en la ciudad por parte del Ministerio de Salud en Juan Manuel Fonseca, un trabajador de Ecopetrol de 49 años, que infortunadamente falleció al día siguiente.

De ahí en adelante, el contagio no ha hecho otra cosa que crecer y hasta ayer le había arrebatado la vida a 462 barranqueños.

De salvador a salvado

Una de las imágenes más desgarradoras y temidas que ha dejado la pandemia es la de los pacientes luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, esas experiencias a veces tienen finales felices y se convierten en la esperanza en medio de la incertidumbre.

Tal vez de las más sonadas en la ciudad fue la del subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, Valentín Rojas Ortiz.

El paramédico de 56 años nunca imaginó que en la misma ambulancia que durante 40 años ha salvado la vida de cientos de barranqueños fuera a ser trasladado hasta una clínica para salvar la suya.

“En Bomberos guardamos los más estrictos protocolos de bioseguridad. Desafortunadamente, no sé cómo me pude contagiar y el día 9 de enero me realizo la prueba y salgo positivo”, relató Rojas Ortiz.

Luego de unos días en su casa las complicaciones respiratorias lo obligaron a pedir la ambulancia de Bomberos, para que sus mismos compañeros de trabajo lo trasladaran hasta la Clínica San Nicolás.

De ahí lo enviaron a una UCI del Hospital Regional, estuvo 30 días ahí y 4 días más en hospitalización.

“Eso es una tortura, es algo difícil de comprender. Cuando desperté pensé que solo habían pasado 3 o 4 días, uno pierde la noción del tiempo”, dijo.

Mientras estuvo en esa fase crítica, las oraciones de su esposa, sus dos hijos, su nieto y sus compañeros de Bomberos lo mantuvieron en pie. No tener comorbilidades o enfermedades de base también lo salvó, según le dicen los médicos.

“Afortunadamente, me tocó esto para ver la vida de otra forma. Hay que entender que Dios es el motor de la vida, sí hay esperanza mientras estemos bajo su manto”, agregó.

También le sorprende que haya tanta gente en la calle que todavía no se cuida y pide encarecidamente a los ciudadanos que cumplan las tres reglas del autocuidado: tapabocas, antibacterial y distanciamiento social.

“Esto es una realidad, cuando le tocan la familia es cuando uno toma conciencia. Cuando salí de UCI quedé que no podía sostener el cuerpo, se me afectaron los nervios de un brazo y aún presento problemas respiratorios. Hay que cuidarnos”, acotó.