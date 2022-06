Varias emergencias dejó aguacero que cayó en Barrancabermeja

Las fuertes lluvias, que se registraron en la madrugada de este martes en Barrancabermeja, mantuvieron a más de uno sin poder conciliar el sueño. La tormenta que inició hacia la 1.30 a.m., estuvo acompañada de fuertes vientos que dejaron a su paso varios árboles caídos en diferentes sectores. Las emergencias debieron ser atendidas por los organismos de socorro.

En el barrio Coviva, vecinos relataron los momentos de angustia que vivieron luego de la caída de un enorme árbol en la calle 76 con carrera 23, que afectó parte de una vivienda y mantuvo restringida la movilidad durante varias horas en la vía principal de acceso a este sector, “el susto fue muy grande, porque si bien estábamos ya dormidos, lo que escuchamos fue un estruendo fuerte, cuando sentimos eso, nosotros salimos y fue cuando vimos el árbol ya caído pero gracias a Dios no hubo pérdidas ni personas afectadas, los daños solo fueron materiales”, dijo Libardo Arenas, habitante del barrio.

Igualmente se reportaron caídas de árboles en el parque principal y un humedal ubicados en esta misma zona, “hicimos el llamado a las autoridades para que se interviniera urgente esta emergencia y así se pudiera habilitar el paso que estaba tapado y despejar. Además porque había afectaciones en cuerdas de alta y media tensión y también se nos registró la caída de un árbol sobre el humedal lo que podría provocar estancamiento del agua y generar inundaciones en las casas que están alrededor”, relató Jairo Forero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Coviva.

Mientras tanto, en el barrio San Martín el Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó la caída de un árbol sobre un vehículo particular que se encontraba parqueado en la transversal 54, “nos reportan esta emergencia, por la caída de un árbol sobre un carro particular de placas URU105, que por fortuna no tenía ocupantes, atendemos y procedemos para retirarlo”, informó el organismo de socorro.

En total fueron reportadas cinco emergencias por caída de árboles. Ninguna dejó personas lesionadas.

Alerta por lluvias

Luz Angélica Concha, funcionaria de la subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres, informó que se mantiene la alerta amarilla en Barrancabermeja por las constantes lluvias y el incremento gradual en el nivel del río Magdalena.

“En Barrancabermeja se mantiene la alerta amarilla, por que se vienen registrado niveles por encima de los 4 metros, esta semana la iniciamos con niveles de 4,10. Ante eso la subsecretaría va a estar realizando monitoreos dos veces al día a los niveles del río Magdalena”, dijo la funcionaria.

Por su parte Adith Romero Polanco, subsecretario de gestión de riesgos, aseguró que en los últimos quince días, por la intensificación de las lluvias, su dependencia ha atendido múltiples emergencias en el área urbana y rural de Barrancabermeja.

“En los últimos 15 días en el Distrito, se han atendido 25 emergencias en lo que tienen que ver con inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles en alto riesgo, hacemos un llamado a la comunidad para que tomen las medidas de precaución e informen cualquier emergencia que se pueda presentar”, dijo el subsecretario.