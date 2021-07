Fueron más de dos décadas las que debieron esperar los habitantes de un importante corredor vial de la comuna Cinco para que la vía fuera intervenida por parte de las autoridades.

Esta semana el milagro se les hizo realidad con la entrega de más de 1.500 metros lineales, que fueron recuperados desde la intersección de Metrópolis hasta Postobón, lo que permite que habitantes de barrios como el Primero de Mayo, Las Américas, La Tora, Las Camelias Ferrovías, Santa Ana, La Independencia y Las Malvinas se movilicen en una vía que ahora cuenta con doble carril.

Según explicó el alcalde Alfonso Eljach, ahora la prioridad es el cuidado de los trabajos.

“Entre todos podemos cuidar esta obra, por eso les pido que me ayuden para hacer buen uso de ella. “Hoy le cumplimos a esta población que lo necesitaba. Hago un llamado a la cultura ciudadana y respeto por los espacios, como no atravesar las motos en los andenes y cumplir las señales de tránsito, para poder así tener calidad de vida. En este sector me piden que instalemos reductores de velocidad, y lo estamos haciendo en la ciudad, especialmente donde hay parques y colegios, debemos entender que esto es por la vida de los niños y niñas. Debemos bajar la velocidad y comportarnos bien en comunidad, así le aportamos a una Barrancabermeja en la que queremos vivir bien y felices”, manifestó el alcalde Distrital, Alfonso Eljach Manrique.

Voz de la comunidad

Para Wilfer Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ferrovías, estos son trabajos muy necesarios no solo para mejorar la calidad de vida, sino para que haya seguridad vial en su sector, donde los accidentes son pan de cada día.

“Desde hace muchísimo tiempo necesitábamos la intervención de este corredor vial. Estoy de acuerdo con el llamado del Alcalde al cuidado en la carretera, el no exceder la velocidad en esta vía que sabemos quedó en muy buen estado, se trata de manejar con prudencia y cultura”, dijo el representante de la comunidad.