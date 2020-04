Vecinos de Pozo Siete esperan ayudas del Gobierno

No cabe duda que las autoridades distritales vienen haciendo un trabajo importante para hacer más llevadera la crisis a las familias menos favorecidas del Puerto Petrolero.

Prueba de ello son los miles de paquetes alimentarios y kits de aseo que vienen siendo distribuidos, incluso en los puntos más apartados de la geografía de la ciudad.

No obstante, los vecinos de Pozo Siete se declararon ayer como un cero a la izquierda, ya que advierten que estas son las horas y no han recibido ni un grano de arroz, por lo cual elevaron su voz de protesta y pidieron al Gobierno que no se olvide de ellos.

“Esto es una mamadera de gallo con las ayudas acá en la comuna Siete. Estamos desesperados y no sabemos qué hacer. En la comuna Seis ya estuvieron, pero a nosotros no nos han volteado a mirar.

Muchas personas trabajamos en el día a día y no sabemos qué hacer, así que por favor les pedimos que nos ayuden, que nosotros también sentimos hambre”, dijo un habitante de la zona.

Según explicaron otros vecinos, un funcionario de los que viene haciendo entrega de las ayudas en la ciudad les informó que solo hasta la próxima semana llegarán los beneficios a este sector.

“Imagínese, una semana más sin con qué comer. Nosotros no somos cuerpos gloriosos y necesitamos que nos ayuden, mi marido no ha podido salir a trabajar porque le quitan la carreta en la que vende fruta, entonces qué hacemos”, dijo Marlene Castro, vecina de Pozo Siete.

El distrito oficialmente no se pronunció sobre la protesta protagonizada ayer, sin embargo, dejó claro desde un principio, que las ayudas llegarán a todos los barrios vulnerables de la ciudad, como Pozo Siete.