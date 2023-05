Veeduría Ruta del Cacao: Construcción de peajes sigue suspendida

En la entrega del primer informe del año 2023, por parte de la veeduría del proyecto vial Ruta del Cacao, las cámaras de comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga informaron que hay una orden expresa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de suspender la construcción de los peajes que contempla la doble calzada Barrancabermeja-Bucaramanga, hasta tanto no se solucionen los problemas sociales ocasionados por la instalación de los mismos.

“Hay una disposición de la ANI, de no construcción de peaje hasta que se solucione la parte social de la comunidad por la construcción de dichos peajes; pero siguen dentro del proyecto. Recordemos que la concesión tiene cinco peajes; está construido el peaje La Paz en los tramos 5, 6, 7 que no se está cobrando; el peaje la Lizama que era el que estaba en Hidrosogamoso pero se trasladó para ese tramo y el peaje que no se ha podido construir, el de la Angula, entre Portugal y Lebrija; además del de La Renta, que esta entre Capitancito y Puente la Paz, que son los peajes que hay orden de no construcción todavía”, dijo Juan Carlos Niño Río, veedor del proyecto.

Además de eso, el veedor recalcó que la obra de infraestructura vial tiene un avance del 96,33 % y pronto serán entregadas las dos unidades funcionales (UF) que estaban pendientes, “lo más relevante de este informe es que las unidades funcionales 8 y 9 serán entregadas prontamente para que interventoría las reciba con disposición y miren qué tipo de observaciones para corregir debe hacer la concesión y después esta tendrá seis meses para poder hacer las observaciones que haga la interventoría y la ANI”, dijo.

En ese sentido se espera, que la UF 9 (Portugal-Lebrija), sea entregada a interventoría el 23 de junio de este año y la UF 8 (Lisboa-Portugal) el 30 de julio. La entrega final de ambas, está programada para el mes de enero y marzo de 2024, respectivamente.

“Se han presentado problemas pero siempre hemos visto que se ha garantizado la transitabilidad, y si se llegaran a presentar fallas, tienen la obligación de arreglarlas a costo de ellos y esperamos que prontamente se puedan solucionar los problemas de la parte social. Hubo un tramo que falló por las lluvias el año pasado, se realizó la intervención, se reforzó la estructura, se intervinieron tres puntos más para evitar accidentes, se dio operación nuevamente y hay, en este momento, dos puntos en estudio para ver si se soluciona y se hace la corrección; esperamos que surtan los tiempos y pronto los viajeros puedan hacer uso en su totalidad de la vía”, explicó.

La solicitud que habían hecho diferentes gremios de Santander al Gobierno nacional de adicionar el 20 % a la concesión de la Ruta del Cacao para finalizar la doble calzada para llegar a Barrancabermeja, desde La Virgen hasta El Retén, sigue sin tener respuesta, según lo expresado por Pilar Adriana Contreras, directora de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.

Esto, según Contreras, permitirá que Barrancabermeja quede totalmente conectada con la vía de cuarta generación.