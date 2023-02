A diario, más de 50 personas, en su mayoría mujeres, sacan mesas, cavas con hielo y pescados captados en el río Sogamoso e instalan sus puntos de ventas informales a orilla de la carretera sobre la vía Barrancabermeja-Bucaramanga, en el sector de La Playa, jurisdicción del municipio de Betulia.

Una labor, que según Cecilia Mantilla, han desarrollado por más de 30 años, y de la cual, con la construcción de la Ruta del Cacao, pretenden “desalojarlos y dejarlos de brazos cruzados”.

“Esto lo hacemos hace años, yo toda la vida he vivido de esto; somos madres, esposas de los pescadores del río Sogamoso que no tenemos más qué hacer, sino vivir de la venta de pescado; esto es una cadena porque los hombres pescan y nosotras las mujeres salimos a vender lo que se pesca”, dijo Mantilla.

La vendedora aseguró que pese a que en el 2019, la concesionaria adelantó un proceso de compensación con las familias que históricamente vendían sobre la vía, el incumplimiento a un grupo de ellas las hizo volver.

“Ellos hicieron una indemnización a algunos y con algo muy irrisorio; parte de eso muchos quedamos por fuera, y luego de una caracterización se pudieron dar cuenta que fuimos 51 personas las que quedamos esperando, no nos cumplieron con la compensación, y ahora lo que vemos es que hay más personas que también están vendiendo limones, mandarinas, plátanos y no están censadas; a nosotros nos mandaron para la casa a esperar que nos dieran dinero y nos quedamos literalmente aguantando hambre”, indicó la mujer.

La molestia reciente de los vendedores es porque afirmaron que el pasado viernes llegaron “a sacarlos de la vía”, “no nos han cumplido y nosotros retomamos las ventas porque nos cansamos de esperar algo que no llegó y ahora está saliendo pescado entonces salimos a venderlo”.

“La señora inspectora dijo que no podíamos estar ahí y organizaron un desalojo para sacarnos de la vía; pero nosotros no tenemos más qué hacer, de eso vivimos, nos quieren sacar y dejarnos de brazos cruzados”, declaró Jazmín Rondón, presidenta de la Asociación Agroecológica, Acuicultura, Pesca Artesanal Ecoturística, Deportiva y Cultural del Río Sogamoso y Chucurí, Asochocas.

Lo que pide el grupo de personas es que se diseñen proyectos productivos que les permitan tener una fuente para sostener económicamente a sus hogares, “nosotros no vamos a aceptar que nos den unos cuantos pesos y ya, lo que queremos es que nos ayuden con proyectos productivos que nosotros podamos dejar las ventas en la vía pero que podamos tener una actividad de la que podamos tener de dónde sostener a nuestras familias; no nos vamos a dejar sacar, no es justo”, agregó Rondón.