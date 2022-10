Video: Habitantes aledaños a Hidrosogamoso también sufren por el invierno

Además, los habitantes denuncian que las afectaciones también se deben a la apertura de las compuertas de embalse de la Hidroeléctrica de Sogamoso. De nuevo el agua arrasó cultivos y animales a su paso, dejando a campesinos una vez más preocupados por su situación que cada vez se torna más difícil.

Según Seferino Galán, líder social de La Fortuna, no hay un plan de acción de Isagén para proteger a los campesinos.

"Si no se les da las herramientas a Gestión de Riesgo, es muy difícil prevenir desastres. A nosotros no nos está beneficiando en nada , no nos generan agua, ni nada, estamos aguas abajo del muro. Entendemos la ola invernal, pero son cientos de personas afectadas aguas abajo de Isagén", mencionó.

Este martes 25 de octubre a las 11:00 a.m. habrá una reunión entre los altos mandos de la represa y la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastrees de Santander para evaluar la situación.