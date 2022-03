En pleno debate sobre el Paseo de la Cultura de Barrancabermeja, Carlos Niebles, un representante de un sector de competidores de moto velocidad intervino y dijo que “propongo que hagamos el primer ‘marihuanómetro’ en Barrancabermeja. Una zona de tolerancia donde al que le guste consumir vaya allá”.

Niebles fue más allá y aseveró que ese lugar “también tenga acompañamiento de las autoridades y acompañamiento institucional. Eso es un flagelo que no lo vamos a quitar, al contrario, está creciendo de manera disparada”.

Lea también: Consumo de drogas: ‘dolor de cabeza’ en Cabecera

El hombre añadió que “tengo que decirlo, yo también he consumido. Lo único que no he consumido es ‘perico’ porque no me gusta. ¿Por qué consumen marihuana? Para escaparse, por añgún conflicto que tienen en su hogar”.

Durante la misma plenaria, el concejal del partido Cambio Radical, Darinel Villamizar le respondió a Carlos Niebles y afirmó que “no me parece descabellada la propuesta del ‘marihuanómetro’. Cuando haga la propuesta díganos dónde la podemos hacer”.

Villamizar agregó que hay que hacer la propuesta completa “no solamente encaminada a que el que quiera irse a relajar se pueda ‘meter su porro’. También cuidando de que esa juventud que estamos sacando no vaya a terminar siendo la cura peor que la enfermedad”.

Le puede interesar: Aumentan los consumidores, aumenta el microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga

La propuesta generó debate entre los barranqueños, uno de ellos el ciudadano Gustavo Duarte quien expresó que “increible que el Concejal Darinel Villamizar Ruiz, a quien siempre le he mostrado mis respetos por considerarlo una persona integra en sus convicciones, hoy por fuera de todo contexto de la decencia nos venga a dar clases de moral influenciando al consumo de marihuana en el Distrito”.

Asimismo, la psicóloga Sara Pérez indicó a través de sus redes sociales: “oiga que aberración tan puerca y cochina de este concejal, pidiendo Pista para meter su pase de marihuana. Hasta dónde hemos llegado. Yo a diario tengo que atender familias destruidas por este puerco vicio y usted lo propone”.

Una propuesta similar fue hecha en 2017 por el entonces alcalde de Tuluá, Valle, Gustavo Adolfo Vélez Román, quien expresó que “a mí me gustaría evaluar ese tema, esa es una realidad que no podemos ocultar, yo prefiero que los consumidores de marihuana tengan un sitio alejado de parques y avenidas para que no estén alterando el orden y la sana convivencia de las demás personas en otros espacios públicos donde la ciudadanía hace deporte y otras actividades”.

El exmandatario también había anotado que “sería muy bueno que esas personas que fueran a ese sitio con la intención de fumar marihuana terminaran haciendo deporte o actividades lúdicas y se pudieran recuperar para la sociedad”. ”