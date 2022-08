Viven con el peligro encima

Cada vez que llueve, las noches se hacen interminables para decenas de familias de las manzanas B del asentamiento humano Yuma y 25 del barrio 22 de Marzo, en la comuna tres de Barrancabermeja. Los vecinos pierden el sueño tras el peligro que representa una montaña de aproximadamente 15 metros de altura que amenaza con caer sobre sus casas.

“Nosotros acá no podemos dormir, pensando en qué momento se nos viene esa peña encima, cada vez que llueve es una tortura; siempre hay deslizamientos y no pegamos el ojo pensando en que se va a venir toda la peña encima de nuestras casas. Mi sueño es verdaderamente un tormento, la verdad no conciliamos el sueño”, dijo Fidel Antonio Ricardo, líder del asentamiento Yuma.

La situación de riesgo en que viven estas familias, según Luis Alberto Yepes, líder del barrio 22 de Marzo, cada vez más se hace más grave, puesto que con la ola invernal, los deslizamientos se han hecho recurrentes, “estamos muy preocupados por esto, que no es nuevo y que ya hemos advertido; han venido ocurriendo deslizamientos frecuentemente, cada vez que llueve se vive esta situación, todos los días le pedimos a Dios que no nos pase nada. El lunes con la lluvia que cayó nuevamente se vino la tierra”, dijo.

La comunidad afectada ha pedido al gobierno local para que suministre maquinaria que permita el retiro de la amenaza de un alud de tierra, “nosotros lo que queremos es que nos quiten ese peligro de encima, que traigan maquinaria y se lleven esa tierra para que nosotros podamos estar tranquilos. Es un llamado desde hace años pero no lo han atendido, no sé si es que están esperando a que ocurra una tragedia”, dijo Leonor Rodríguez, habitante del asentamiento Yuma.

“Deben evacuar”

Luego de una visita al lugar, Ramón Padilla, coordinador de atención de emergencias de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos, advirtió que las lluvias han aumentado el peligro de las casas que fueron construidas alrededor de esta montaña en el barrio 22 de Marzo.

“Lo que podemos observar es que el talud por la cantidad de agua que está cayendo con los aguaceros, el terreno se ha venido saturando y aparte de eso evidenciamos que el agua que cae de los techos de las viviendas están cayendo directamente sobre el talud lo que hace que se debilite en la parte baja y se esté viniendo tierra de la parte alta como ocurrió en las últimas horas”, dijo el funcionario.

Ante esto, el funcionario aseguró que se tomarán medidas de mitigación pero que la recomendación a las familias que viven en la zona es evacuar.

“Podemos mitigar el riego con plásticos sobre la peña y pidiendo a las comunidades que hagan canaletas sobre sus techos para que el agua no caiga directamente sobre el talud; pero aquí es claro el riesgo y es que estás viviendas no debieron ser construidas en esta zona. Estos terrenos no están legalizados, por lo que no se pueden intervenir; mitigamos con el tema de los plásticos y no podemos socavar la montaña porque esas viviendas están construidas en sitio no permitido y ellos deben salir tal como lo establece la ley 15523, deben reubicarse por el principio de precaución, se deben quitar las familias porque ellos están construyendo en sitio no permitido y están en riesgo”, dijo Padilla.

Advirtió que el riesgo se hace más latente teniendo en cuenta que se van a seguir registrando lluvias durante lo que resta del año.