Volqueteros confían en que lleguen los pagos adeudados

Los volqueteros de Barrancabermeja cuentan las horas para que los pagos que se les adeudan desde el año anterior lleguen a reforzar las finanzas de sus hogares.

De hecho, más de medio centenar de familias pasan dificultades desde diciembre de 2020, por los atrasos en las obligaciones que tiene con ellos el Consorcio Vial Urbano.

Esa situación los llevó esta semana a protagonizar una marcha por las principales calles del Puerto Petrolero, la cual desembocó en las puertas de la Alcaldía, donde pidieron una mediación para solucionar el tema.

Según explicaron los transportadores, han trabajado en obras en diferentes sectores de la ciudad y había confianza en que los pagos llegaran a tiempo ya que existe un plazo de 30 días para realizar la cancelación de obligaciones por parte de la firma contratista, sin embargo, este tiempo pasó y no han encontrado respuesta positiva.

La demora tendría que ver con que el contratistas no ha recibido sus pagos tampoco, pero se espera que antes de terminar la semana se haya solucionado el tema.

“Nosotros somos del gremio de volquetas sencillas y hemos prestando servicios no en una, sino en varias obras en Barrancabermeja. Veníamos sin problema, trabajando desde el 2019 con este consorcio, pero de noviembre para acá hemos tenido la problemática de las demoras en los pagos y siempre hay excusas y nosotros con las manos vacías.

Lo que sabemos es que no se ponen de acuerdo el Consorcio y la Administración. Nosotros ya cumplimos nuestra parte del trabajo y ahora falta que ellos cumplan con lo suyo, que es pagar los sueldos atrasados. El contratista dice que no le paga la Alcaldía y por eso no nos pagan a nosotros”, dijo uno de los volqueteros afectados.

Los recibieron

Luego de la movilización protagonizada por los volqueteros, funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja atendieron a los representantes del gremio y posteriormente se reunieron con delegados del Consorcio Vial encargado de la contratación, y se comprometieron a agilizar los pagos, los cuales estarían listos a más tardar mañana.

“Nos reunimos con el contratista y solicitaron dos días para dar fecha de pago, ellos deben verificar las cuentas e inmediatamente dar la fecha para cancelar las obligaciones”, dijo Gustavo Angarita, director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.