Estudiantes del colegio Real de Mares iniciaron una toma estudiantil, argumentando que persisten los problemas en el PAE, control de plagas y el transporte escolar. En próximas horas nuevas instituciones se unirían a la protestas.

En la mañana de este martes, estudiantes del colegio Real de Mares de Barrancabermeja declararon nuevamente paro estudiantil, argumentando que no hay avances en los compromisos pactados con el gobierno distrital.

Según Jhosua Cordero, líder estudiantil, hay inconformidad porque aún no han llegado los implementos necesarios para poner en funcionamiento el comedor escolar, “nos dijeron que los restaurantes estarían listos el 23 de mayo y a hoy no hay nada, no hay menaje, no hay ollas, mesas el servicio de gas no está activo”, dijo el estudiante.

A esto se suma, que la semana anterior varios estudiantes recibieron la ración del Plan de Alimentación Escolar en mal estado, “uno de los puntos era la calidad del PAE y la semana pasada varios niños estuvieron intoxicados por las raciones industrializadas, nos dieron manzanas podridas, el lácteo con coágulo; incluso aquí hubo un niño que presentó vomito a raíz de eso y lo devolvieron para la casa; todos esos reportes fueron entregados a Coordinación”, explicó.

La otra inconformidad de los estudiantes se genera por la falta de rutas de transporte escolar, “no hay una ruta que nos traiga, nos dijeron que enviáramos la información, ya se hizo y seguimos sin ruta escolar; que podíamos mientras tanto hacer uso del transporte público mostrando el carné pero eso es mentira, lo hemos hecho y no nos transportan” dijo el estudiante.

Ante esto, el Secretario de Educación respondió que la administración ha avanzado en los compromisos que se pactaron y que adelantará un diálogo con los estudiantes en paro para socializar lo hecho hasta el momento, “desde que firmamos los acuerdos empezamos y trabajamos en cada institución educativa visitándolos con el equipo de trabajo, para revisar cada una de las situaciones que se están presentando en ellas”, dijo Omar Prada, secretario de Educación de Barrancabermeja.

Pese a eso, estudiantes aseguraron que seguirán en la protesta hasta no ver acciones concretas y que en las próximas horas nuevas instituciones se unirían al paro estudiantil.