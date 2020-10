Zonas protegidas, en el ojo de los invasores

cero y van dos procedimientos este mes en Barrancabermeja relacionados con la invasión de zonas protegidas, por lo cual las autoridades no solo reiteraron la responsabilidad de evitar que estas situaciones prosperen, sino que activaron las alarmas en varias comunas de la ciudad.

El más reciente caso tuvo lugar en la comuna Cuatro, al suroriente del Puerto Petrolero, donde un ecosistema que goza de una protección especial desde hace más de cuatro décadas se vio amenazado por decenas de tablas y palos, así como kilos de plástico, con los cuales una docena familias quería montar rancho propio.

Según explicó la propia comunidad a este medio, en la zona aledaña a donde se presentó la invasión se asienta un centro educativo, que precisamente recibe protección de este ecosistema.

Pese a que las autoridades actuaron casi a la par con la denuncia de los vecinos del barrio Buenavista, se alcanzó a generar un daño importante al humedal.

El secretario de Gobierno de Barrancabermeja, Leonardo Gómez, indicó que no se permitirá una invasión más en la ciudad y mucho menos en este tipo de áreas.

“Desafortunadamente comprobamos una vez más que es evidente la insistencia de las personas por ocupar terrenos que no son aptos para construir ningún tipo de vivienda. Son áreas protegidas. Hemos visto que se causó un daño que va a requerir de mucho tiempo para poder recuperarse. Hemos sido enfáticos con estas personas en que son áreas que no pueden ser ocupadas porque sirven de contención de estos terrenos, precisamente, para evitar más adelante tragedias que tengamos que lamentar”, dijo el funcionario en medio del procedimiento de desalojo.

Gómez Acevedo agregó que detrás de estas acciones habría cerebros que engañan a los más necesitados.

“Hemos tenido historias tristes frente a este tipo de asentamientos en terrenos no aptos para vivienda, donde no hay posibilidad de servicios públicos y sí están incurriendo en un delito que da hasta 8 años de cárcel. Hay gente inescrupulosa que aprovecha la necesidad de la gente para generar este tipo de intervención. Se hicieron detenciones y se judicializó a las personas porque no podemos tolerar estos hechos”, dijo el funcionario.

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, en compañía de la Personería de Barrancabermeja, Comisaría de Familia, Policía Nacional y Policía de Infancia y Adolescencia, realizó el procedimiento de protección y recuperación del humedal ubicado en los alrededores de la sede C del colegio El Castillo.