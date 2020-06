$!Basílica de Socorro: el monumento que Colombia tiene que salvar

Uno de los emprendimientos más colosales a finales del siglo XIX en Colombia fue la idea de construir una imponente catedral que desafiara no solo las alturas, sino los complejos en la gente de la provincia.

Hoy, este templo de estilo romántico del Renacimiento de orden toscano y convertido en Basílica Menor por el Papa Francisco, está en riesgo de colapsar si no se refuerza su estructura y sus cimientos, como ya lo evidencian unas fisuras muy grandes.

En muchos de esos relatos, el tema del agua por debajo de la Catedral es recurrente. El historiador José del Carmen Rangel dice que cree que los túneles si existen, desde el Convento de los Monjes Capuchinos hasta la Capilla de La Inmaculada, “pero no creo que incidan en el deterioro de la Basílica”.

La Basílica de Socorro es la tercera iglesia más alta de Colombia, luego de la Catedral de Manizales (113 m) y del Santuario de Las Lajas 100 m. Tiene 96 m de altura.

Sin embargo, para expertos como Michele Paradiso, profesor de la cátedra de estática y estabilidad de construcciones históricas y monumentales en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Estudios de Florencia, que fue invitado por la Comisión de Monumentos del Departamento de Santander para que realizara una inspección en Socorro hace unos pocos años, afirmó que además de que la cimentación debe ser reforzada, las columnas no están estructuralmente unidas y presentan complejos asentamientos diferenciales.

A pesar de ello, sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por el Obispo de la época al que no le gustó la observación sobre la gravedad de tapar las fisuras con cemento y pintarlo del color de la piedra para disimular la falla.

Esta animación hecha a partir de ilustraciones hechas por los expertos Olimpia Lotti y Antonio Farigu muestra lo que le podría pasar a la catedral en un futuro si no se hace un reforzamiento en la estructura.

Construida sobre un coluvión

La estructura del suelo de Socorro es muy parecida a la de Gramalote (Norte de Santander) con la diferencia de que Socorro está sobre una ladera menos pronunciada

Carlos Buenahora, de la firma Geotecnia.

¿Qué habría que hacer?

La basílica es el edificio más grande en piedra tallada de Colombia, con una mezcla de piedra Barichara y mármol de Carrara (Italia).

Tire y afloje

La solución, sin embargo, se ve lejana en el tiempo. Las instituciones se tiran la pelota unas a otras. Según el padre Carreño, la Diócesis espera una comunicación de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura en la que le indique pasos a seguir y una estimación final del valor del estudio. “El valor podría bajar un poco, pero no hemos recibido oficio con esa estimación. “Estamos confiando en que la Alcaldía y la Gobernación nos ayuden”.

La Basílica de Socorro fue declarada Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional (BICN) mediante Ley 1498 del 29 de diciembre de 2011.

Escovar fue enfático en que la responsabilidad de la intervención es de los propietarios y que los alcances del MinCultura van hasta la formulación, asistencia y orientación técnica, pero no es su obligación realizar la intervención de los bienes de interés cultural.

El presupuesto estimado para actualizar los estudios asciende a más de 455 millones de pesos. Patrimonio asegura que manifestó la intención de aportar 300 millones de pesos para que la Diócesis y las entidades de orden territorial gestionaran la consecución del recurso faltante ($155’160.545 pesos).

No obstante, debido que a la fecha no se ha acordado algún mecanismo de cofinanciación con los entes territoriales y la Diócesis, “en el presente año no se tienen las condiciones para la contratación desde el Ministerio del proceso de actualización de los estudios técnicos y proyecto de intervención”, agregó Escovar.

La Alcaldía Municipal de Socorro y la Gobernación de Santander recibieron preguntas de Vanguardia, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.