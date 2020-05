“Respetuosamente me permito Informar que esta imagen la cual está circulando en algunos medios de comunicación, donde se observa a la señora alcaldesa capturada por unos uniformados, es un montaje el cual no reviste ninguna credibilidad”, informó la Policía en un comunicado de acuerdo con el sitio web de la emisora BluRadio.

Sobre la supuesta captura, buscamos en la página de la Policía (policia.gov.co) las noticias sobre Santander, y la última publicación hecha sobre el departamento fue el 15 de mayo. No hay información sobre la captura de Claudia Porras.

Es cierto que la Alcaldesa de Socorro, Claudia Porras, tiene procesos abiertos con la Fiscalía y la Procuraduría por presuntas irregularidades en la celebración de contratos; pero no es cierto que haya sido capturada, y la foto que circula en redes es un montaje.

