Fuerte tormenta ocasionó emergencia en El Socorro, Santander

“Además hubo afectaciones en el flujo vehicular. Hasta el momento no hay reporte de víctimas ni mayores daños. Nuestros líderes voluntarios están en la ambulancia haciendo recorrido y atendiendo algunos de estos llamados”.

Como recomendaciones, la Defensa Civil pidió “evitar desplazamientos mientras ocurran estos aguaceros, no intentar pasar los caudales que están corriendo sobre las calles y no parquear vehículos livianos sobre estas calles para que no sean arrastrados”.