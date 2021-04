Entre los indicadores que dejó la tercera encuesta ‘Mi ciudad, mi voz’ desarrollada en el marco del programa ‘Provincias Cómo Vamos’, fue la insatisfacción notable de la comunidad socorrana con la alcaldía y otras entidades locales.

Sin duda, como aseguró Edgar Lesmez Rodríguez, presidente de la junta directiva de Fenalco sur de Santander, estos son resultados inquietantes que evidencian una desconexión entre la administración municipal y la ciudadanía.

En la encuesta se hicieron tres preguntas que estaban vinculadas directamente con el sentir de la comunidad frente a la labor de la alcaldía y en las tres el nivel de insatisfacción fue superior al 50% y en la última, cuyos datos fueron recogidos en febrero de este año, los indicadores negativos fueron los más altos. Las otras dos mediciones se hicieron una en julio de 2020 y la otra en noviembre del mismo año. (Ver Gráfico).

En las dos preguntas en donde se cuestionó a los participantes si desde la administración se tenía en cuenta a la comunidad para tomar una decisión y si las comunicaban, la insatisfacción supera el 60%. Luego, al indagar sobre la forma en que se ha manejado la pandemia, el grado de insatisfacción es del 58%. En este punto, vale contar que esta misma pregunta se hizo sobre otras instituciones como Policía Nacional, empresas privadas y Concejo Municipal, este último con un indicador de descontento del 65%.

Para Lesmez, esto lo que demuestra también es esa ausencia de relacionamiento que hay entre la alcaldía con otras entidades como el Concejo, dejando las dos de un lado a la comunidad.

Entre los problemas que enfrenta la alcaldía de Claudia Porras Rodríguez, el dirigente expresó que esta es una administración muy hermética, en donde los secretarios de despacho no tienen poder de decisión y todo se centra en lo que diga la alcaldesa. Uno de los puntos más grave para Lesmez es que al momento de construir iniciativas no se escucha a nadie y no ha sido posible unir sentires y saberes pensando en el desarrollo del municipio.

“Está bien que la alcaldesa gestione proyectos y recursos ante el Gobierno”, dijo el directivo, resaltando que si no se hace un trabajo conjunto es muy difícil construir un proyecto de desarrollo integral. “En las reuniones que hacen cuentan lo que hacen, solo socializan”, puntualizó.

Helmut Samuel Parra Olarte, director ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Socorro y la Provincia Comunera, Amesprocom, dijo que un primer momento la administración fue muy cerrada, pero en este momento ya hay mas canales de comunicación.

Sin embargo, la alcaldía sigue actuando o teniéndolos en cuenta solo un tema reactivo al escuchar críticas, no en un escenario natural de trabajo.

Aún con problemas de relacionamiento con la comunidad, Parra considera que parte de este comportamiento se debe a las disputas políticas que ha enfrentado la administración de Porras desde el inicio del mandato y que se han evidenciado al interior de la administración.

Es importante recordar que la mandataria estuvo suspendida del cargo por tres meses el año pasado (agosto-octubre) por un proceso adelantado en su contra por la Procuraduría que después se solucionó a su favor.