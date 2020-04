“La UCI seguirá funcionando en Socorro”: Gerente del Hospital Regional Manuela Beltrán

El nuevo gerente del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, Pablo Cáceres Serrano, aseguró que la Unidad de Cuidados Intensivos seguirá funcionando con normalidad, pese a la situación jurídica por la que atraviesa actualmente. Así también el odontólogo y especialista en gerencia en la salud aplaudió el trabajo de todo el personal que trabaja en la ESE, a propósito de la emergencia sanitaria global.

Cáceres ya ha dirigido varios centros de salud a nivel de Santander como el San Roque de Curití, el Juan Pablo Segundo de Aratoca y el Hospital de Piedecuesta. Fue gerente encargado en el año 2016 del Manuela Beltrán del Socorro y hoy con su nueva posición deberá batallar contra la amenaza de un posible cierre de la UCI y estar alerta ante una propagación del coronavirus COVID-19. “Este es un reto que hay que asumir a propósito de las situaciones que se han venido dando en el Hospital Regional Manuela Beltrán. Estoy esperando el empalme con el gerente anterior. Él debe entregar un informe definitivo para ver cómo recibimos el centro. Por lo pronto puedo decirles que el particular que está a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos debe seguir respondiendo por la misma” y sobre la situación jurídica aclaró que “yo no puedo levantar el embargo a sus cuentas, ya que la orden fue dada por un Juez”.

El profesional en salud explicó que el particular no tiene contrato desde el año pasado por el litigio jurídico en su contra, al no cumplir con pagos y servicios complementarios como cirugías, sangre, rayos X, entre otros. “Como es una UCI de carácter privado tienen la obligación de seguir prestando servicio y se escudan que por el momento de la emergencia hay que retirarles el embargo. Pero es imposible ya que fue una orden judicial”.

Los verdaderos héroes

Para el nuevo gerente, y aunque hasta ahora es prematura su gestión, los verdaderos héroes son todos aquellos que prestan cualquier tipo de servicio en el Hospital, especialmente personal médico y de servicios generales. “Han estado muy comprometidos con la emergencia tomando acciones para favorecer a todos los usuarios. El mejor homenaje que podemos hacerles es quedarnos en casa y contribuir a que esta pandemia no nos golpee”.

Señaló que el hospital ya tiene un plan de contingencia si se presenten casos de COVID-19. Dijo que hay 20 camas en aislamiento y un plan de expansión determinado con los médicos. “Lo ideal es asegurar 50 camas para manejo de COVID-19 y estar atentos a la gestión que maneje la Alcaldía en cabeza de Claudia Luz Alba Porras”.

El directivo acotó que hará un análisis de la situación actual del Hospital del Socorro y hablará con médicos de piso y especialistas para empezar a llevar a cabo proyectos en áreas de hospitalización y manejo de activos, a propósito de ser uno de los hospitales más activos en el departamento prestando servicio a más de 30 municipios del sur de Santander.