Las cuatro prioridades del nuevo alcalde del Socorro

En esta, su segunda ocasión como primera autoridad de la capital de la provincia Comunera, Acevedo dijo que hay unas prioridades para los primeros meses del año, teniendo la recuperación del espacio público y la seguridad como temas fundamentales para la dinámica del municipio.

El mandatario expresó que hay una necesidad urgente por vigilar lo que està pasando en algunos establecimientos comerciales de la ciudad que se han convertido en focos de inseguridad.El trabajo con la Policía Nacional y las juntas de acción comunal serpa fundamentales en este proceso de vigilancia que ya están empezando a coordinar.

Los otros dos aspectos son la de mejorar el servicio que se presta desde las entidades públicas y decidir el futuro de infraestructuras como el acabado y abandonado Hotel Tacamara, que ya en la administración de la saliente alcaldesa Claudia Porras, estuvo en el ojo del huracán por el proyecto que pretendía ceder el predio a las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS.

Hay que restablecer el hotel Tamacara

La meta es iniciar este viernes con una jornada de limpieza de las instalaciones del hotel, corroídas por la humedad y con unas piscinas convertidas en fuente de zancudos y suciedad.

Acevedo dijo que por ahora el único objetivo con el hotel es ponerlo en funcionamiento, una tarea que a sus antecesores no han logrado y que tiene a una de las insignias e los días de grandeza del municipio en el abandono.

Para el nuevo alcalde convertirlo en otra cosa que no se un sitio para recibir turistas no es una opción, aunque aún no tiene definido lo más importantes y es ¿cómo logrará ponerlo de nuevo en funcionamiento?

El plan por seguir espera tenerlo listo en un mes aproximadamente y no descarta desde la entrega a un privado, alianzas público-privadas o cualquier tipo de convenio que sirva para tal fin.

Espacio público y seguridad

La recuperación del espacio público y el control a los establecimientos comerciales serán una prioridad, especialmente en las zonas de la carrera 17 (vía nacional) y San Victorino.

Una de las situaciones a regular será el funcionamiento de negocios que al parecer han terminado convirtiéndose en casas de lenocinio en la vía nacional, teniendo otro tipo de licencias.

Acevedo aseguró que este tipo de situaciones no se pueden seguir permitiendo y se van a revisar las licencias de funcionamiento y en el futuro se reglamentaràn nuevamente los usos de suelo con un nuevo proyecto de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT.El encargado de toda esta estrategia será Otoniel Rondón, secretario de Gobierno del municipio, quien resaltó la importancia de trabajar de la mano y exigir resultados a la Policía Nacional.

Servicio de calidad

Para el nuevo alcalde de los socorranos uno de los parámetros con los que espera ser medido y mejorar la imagen de la alcaldía es el servicio que presten sus funcionarios a la comunidad.

En este sentido, además de personal capacitado e idóneo, el burgomaestre dijo que se deben mejorar las instalaciones del palacio municipal y los diferentes despachos en donde se evidencia la falta de inversión.

Entre las prioridades en esta materia estarían transformar la Secretaría de Tránsito regresándola al edificio central y poner de nuevo en funcionamiento el Instituto de Deportes y Recreación, Inder, que habría estado fuera de funcionamiento en los últimos meses de 2’023 y que la administración municipal saliente presuntamente intentó acabar.