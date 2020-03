Plantean resolver pleito jurídico para habilitar más camas UCI en San Gil

Fenalco Sur de Santander encabeza una iniciativa entre gremios que permitiría la instalación de cinco camas de Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, y tres más intermedias en el Hospital San Juan de Dios de San Gil. La propuesta busca ofrecer un oxígeno, en estos momentos de urgencia por propagación del coronavirus, COVID-19. Pese al anuncio, sigue en vilo la situación jurídica de la UCI San Gabriel del Socorro.

Esto podría darse luego de un acuerdo entre la empresa contratista Corpomedical SAS, que actualmente administra la UCI San Gabriel del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, y el sector empresarial en San Gil. El hecho se da en medio de un desacuerdo que ha desestabilizado la prestación de servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Socorro, a raíz de una millonaria deuda que sostiene el privado con la ESE.

El lío jurídico

La historia del proceso se inició en 2018, luego de que la ESE extendiera una demanda contra Corpomedical SAS por incumplimiento a unos pagos pactados por medio de un contrato, en donde la administradora de la UCI San Gabriel debía dar el 11% de sus ganancias al Hospital y además el pago por servicios como radiografías, consultas médicas, laboratorio, cirugías, sangre, etc.

En 2019 el gerente del Hospital Manuela Beltrán, Ariel Jiménez Escobar, decidió cerrar la Unidad de Cuidados Intensivos por “comportamientos irregulares e incumplimientos continuos por parte de la empresa contratista”, y por una deuda que llega a los $4.850 millones con corte a marzo del 2019, es decir, sin contar los gastos del año pasado.

En plena pandemia del COVID-19 fue expedido el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en donde ordenó embargar la cuenta bancaria de la firma Corpomedical SAS y todos los dineros que a futuro sean depositados en ella.

Este medio conoció la versión de Germán Andrés Arámbula, gerente de la Unión Temporal Comuneros, quien señaló que dicho embargo afecta directamente el funcionamiento de la UCI del Socorro y además que la deuda con la entidad no obedece a más que a la compleja situación del sistema de salud. “Nos deben $26.000 millones: $14.000 millones por parte de las EPS liquidadas y $12.000 millones por parte de los prestadores actuales de salud”. Añadió que la Unidad tiene una nómina de $350 millones y un gasto de $250 millones para compra de medicamentos, insumos y demás servicios.

Más camas para San Gil

Edgar Orlando Lesmez Rodríguez, presidente junta directiva Fenalco Sur de Santander, dijo a Vanguardia que la institución ha establecido varias iniciativas para fortalecer el sector salud en la región.

“Hemos buscado que las directivas del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro suspendan los términos de su discusión jurídica con la empresa contratista de la UCI San Gabriel, Corpomedical SAS. Dentro de esta discusión, que ya lleva varios años, el Hospital decidió adquirir cinco camas con respirador, mientras que San Gabriel tiene más de 20 entre adultas y neonatales. Lo que buscamos es que a raíz de esta contingencia lleguen a un acuerdo para que articulen el servicio con todas las camas que hay disponibles”. El ejecutivo añadió que en conversaciones con la empresa contratista se está estudiando la posibilidad de instalar cinco UCI adultos y tres intermedias en el Hospital San Juan de Dios de San Gil. Con esto el municipio tendría 10 respiradores: 2 existentes y 8 nuevos.

“La invitación que hacemos desde Fenalco es que las directivas de los dos hospitales puedan articular la puesta en marcha de las UCI en Socorro y San Gil. El solo hecho de tener la expectativa de salvar una vida, nos llena de satisfacción”.

Lesmez Rodríguez señaló que la idea ya tiene la aprobación del alcalde de San Gil, Hermes Ortiz Rodríguez; del procurador provincial, Édgar Eduardo Balcárcel Remolina; así como de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental.

“Entre otras cosa, la Gobernación tiene una deuda con la UCI San Gabriel que asciende a los $3.000 millones. Ya cumplieron con los trámites administrativos para que desembolsen a la entidad privada $1.900 millones y que esto sea un aliciente para que continúe su funcionamiento. Se está buscando una cuenta bancaria para evitar el embargo del dinero en la actual, bien sea por medio de Fenalco Sur de Santander o de acuerdo a lo que estipule la Procuraduría Provincial, la Gobernación y la entidad privada”.

De acuerdo con esto, el gerente del Hospital Manuela Beltrán, Jiménez Escobar, opinó: “Jurídicamente yo no puedo renunciar a un derecho y no puedo retirar la demanda. El Juez está obligado a fallar. Ya se le pudo demostrar la existencia de la deuda, es legal, los títulos que se cobran son de servicios prestados y no puedo arriesgar el patrimonio de la ESE, ni tener un riesgo financiero, además de perjudicar la población”.

El presidente de la junta directiva de Fenalco Sur de Santander advirtió que si la discusión entre Corpomedical SAS y el Hospital no mejora, la empresa contratista estaría dispuesta a trasladar toda la UCI para San Gil. “En el Socorro quedarían con las 5 camas que adquirieron con los propios recursos del Hospital, pero no es lo que buscamos. Es una opción por si no se llega a dar una solución urgente en Socorro. Lo ideal es que la situación funcione de manera integral entre los dos hospitales”.

Claudia Luz Alba Porras, alcaldesa del Socorro, habría opinado que “necesitamos la UCI lo más pronto posible. Estamos trabajando de la mano del Gobernador para este propósito”. Por su parte el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo que se están haciendo indagaciones frente a la situación y sobre los intereses que pueda estar presentando el actual gerente del Hospital del Socorro. “Debe haber control y que se garantice que la salud no se puede convertir en un negocio y no pretender los intereses particulares”.