Docente de Mogotes pide conectividad para su institución y el campo

En medio de las dificultades que enfrentan los docentes para educar a través de la virtualidad, especialmente en el sector rural, algunos como Vitalia Yolima Remolina Gómez, se ponen literalmente ‘la camiseta’, para que sus alumnos no dejen de recibir clases.

Profesora de primaria en la Institución Educativa Cauchos de Mogotes, en la sede I, esta mujer decidió enfrentar la falta de comunicación con sus alumnos con asesorías presenciales, cumpliendo por supuesto el distanciamiento mínimo.

Tras el reinicio de las clases y pasadas dos semanas sin poder comunicarse con los padres de los 22 alumnos de las veredas Gaitán (Centro y San Roque) y Pedregal, Remolina tomó su moto y se fue a entregar personalmente las guías de estudio.

En este ejercicio se percató que muchas familias no tenían celular y los que tenían sufrían por la falta de señal, por lo que pensar en comunicarse a través de las redes sociales o por llamadas iba a ser imposible.

Desde ese momento, Remolina recorre una hora la carretera destapada hasta la sede del colegio y ahí da asesorías a los alumnos sobre los temas que ellos requieran. Cada día de la semana es para un grado en específico, así evita que se concentren los pequeños.

La falta de conectividad no es nueva. La escuela es como un bunker, porque cuando están ahí no hay señal, aseguró. Han pedido un kiosco digital al Ministerio delas TIC y les ha sido negado. Ahora esperan que la actual administración de Mogotes les ayude.

Como el de esta mogotana, hay muchos docentes que no pueden comunicarse con sus alumnos y esta es una queja generalizada. Ingrid Íngrid Ballesteros Vásquez, vocera del sindicato del magisterio en la provincia Guanentina, explicó que la virtualidad el Gobierno la inició “en medio de la carencia de equipos, de computadores, de conectividad. Los alumnos no tienen datos, en algunas partes no cuentan con buena señal, incluso el servicio de energía es muy deficiente”.

Ahora, esta misma falta de planeación, se va a hacer evidente en la alternancia que deja toda la responsabilidad en los rectores y los docentes, agregó Ballesteros.