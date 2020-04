Familia perdió todo luego de que su casa de madera se quemara en Rionegro, Santander

En medio de la crisis sanitaria que se vive actualmente, un hecho lamentable sacudió al hogar de esta mujer habitante de un corregimiento de Rionegro. A las 2:00 de la tarde del pasado miércoles, vecinos de la vereda Papayal, notaron humo proveniente de la casa de Diarely.

Ella había salido en compañía de sus hijos de 8 y 10 años a lavar ropa en una vivienda cercada. Según sus declaraciones, el único que se declaró en su casa cuando ella salió, era su hijo de 16 años.

“Mi esposo estaba en un maizal cercano. Yo fui con los dos niños y en la casa se quedó durmiendo mi hijo mayor. A lo lo llamaron para que hiciera una recarga, por lo que se despertó y dejó la casa sola ”, agrega la mujer.

Relata que la mañana antes del incendio, sé temprano temprano para preparar el alimento para la familia. Su fogón es de leña, por lo que se aseguró de no atizar la madera y apagar todo antes de salir.

“Después de comer todos salimos, excepto mi hijo. Ya después cuando la hija de mi vecina vio el humo, yo me percaté de que la casa estaba sola. No comprendo cómo fue que se quemó la casa. No sé si fue alguna chispa, no sé lo que pasó. Perdimos absolutamente todo”, agrega Diarely.

El coronel Omar Andrés Pérez Fernández, del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, asegura que el incendio inició alrededor de las 2:00 p.m. del miércoles 15 de abril. Aunque aún no se conoce la razón del inicio de las llamas, agrega que se trataba de una casa no convencional.

“La vivienda estaba hecha de madera, lona y zinc. El fuego consumió la casa en su totalidad porque estaba construida más que todo en madera. El lunes ya podremos dar un dictamen sobre lo que posiblemente pudo ocasionar el incendio”, aseguró el coronel.

Actualmente la familia se encuentra resguardada en la vivienda de un vecino. “Un miembro de la Iglesia a la que asistimos, hizo una casita detrás de donde vivimos nosotros. Aquí es donde estamos alojados ahorrados, él nos brindó la casa hasta que nosotros podemos construir de nuevo ", afirma la mujer.

Las personas de la comunidad han apoyado a la familia con ropa, mercado, implementos de aseo, colchonetas y material de construcción como cemento, varillas y yeso. Si usted desea colaborar con ayudas para la familia de Dairely Martínez, puede comunicarse al número 317-8359551.