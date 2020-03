Agricultores piden ayuda por afectaciones en sus cultivos tras reciente granizada

El pasado 9 de marzo El Páramo vivió una fuerte granizada que terminó por destruir cultivos, techos e incluso se registró la intervención hospitalaria de una mujer, adulta mayor, por signos de hipotermia. Caficultores de la región también sufrieron daños en sus cultivos.

Cultivos como yuca, plátano, naranja, mandarina y café sufrieron afectaciones, para algunos agricultores, irreparables. Veredas como Pedregales, La Lajita y La Palmita fueron las más comprometidas.

“Hace como unos 20 años que no veíamos una cosa así tan brava. Es que el granizo caía como piedras. Yo venía en la moto llegando a la casa y me alcanzó a romper la piel de las manos. El aguacero tumbó matas y a las que no, les rasgó gajos. Para recuperarlas realmente está como grave. El café estaba en plena floración y se dañó el proceso. Ahora quién sabe cómo llegue la cosecha”, dijo a Vanguardia Jonathan Patiño, agricultor.

Por su parte Inés Ardila, agricultora, señaló que no hay mucha esperanza para recuperar su tomatera. “Ya los cogollitos estaban altos. Preciso estábamos pensando en amarrarlos. Pero una cosa de estas le cae a uno como balde de agua fría. Uno ha invertido y espera que esto después le dé para comer y ahora qué queda... nada”.

Quince minutos fueron suficientes para que las calles de estos municipios quedaran literalmente tapadas por el agua lluvia, barro y granizo. El fuerte aguacero que inició sobre las 4:10 de la tarde de aquel lunes llegó a los municipios de la Provincia de Guanentá con granizo, que alcanzó a formar una capa considerable de hielo en zonas comunes, pavimento e incluso solares de las casas.

Según profesionales del Comité de Cafeteros de Santander, las floraciones que iban por su semana número 7 fueron las más afectadas. Los campesinos manifestaron su preocupación y esperan atención y ayudas por parte de las instituciones.